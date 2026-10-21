Минић: Срби и данас воде битку, и то за очување идентитета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је вечерас да Срби и данас воде битку, за очување идентитета.
Минић је на манифестацији "Дани културе Срба у Мађарској" у сједишту Владе Српске у Бањалуци рекао да Република Српска мора бити економски јака, институционално стабилна и међународно препознатљива и да свим активности које спроводи покаже да ће и убудуће мислити о свом народу.
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Он је истакао да српски народ никада није био на погрешној страни историје, нити је нанио зло другима, те да је веома битно да Срби гдје год да живе његују јединство.
"Српска православна црква је нешто што нас највише везује у сваком смислу те ријечи" нагласио је Минић.
Премијер Српске је оцијенио да Срби гдје год да живе, а много их је расутих по свијету, представаљају наш идентитет.
Он је указао да у савременом друштву постоје културе и традиције које упражњавају вјеру и све остало што иде уз то, а са друге стране миграције у Европи као начин и услов живота који није безбједан и који је један тип револуције.
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Почела манифестација "Српски дани - мјесец српске културе у Мађарској"
"Морамо наћи још више времена да младима пренесемо знање о српском православном манастиру Грабовац, једној од најстаријих српских светиња у Мађарској", закључио је Минић.
(Срна)
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