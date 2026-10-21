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Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице

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21.10.2026 20:08

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Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице
Фото: Pixabay

Снажно невријеме погодило је вечерас Сплит и шире подручје средње Далмације, гдје је обилна киша поплавила бројне саобраћајнице.

Невријеме је захватило трогирско подручје, а проширило се и на Сплит, Солин, Каштела, Подстрану и дијелове Далматинске загоре.

У кратком периоду пала је велика количина кише, због чега су се бројне улице нашле под водом, која је у појединим улицама у Сплиту достигла 30 центиметара, преносе хрватски медији.

Због неповољних временских услова прекинут је саобраћај на више трајектних, катамаранских и бродских линија.

(Срна)

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Тагови :

Сплит

невријеме

Киша

Поплава

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