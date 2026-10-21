Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Снажно невријеме погодило је вечерас Сплит и шире подручје средње Далмације, гдје је обилна киша поплавила бројне саобраћајнице.
Невријеме је захватило трогирско подручје, а проширило се и на Сплит, Солин, Каштела, Подстрану и дијелове Далматинске загоре.
У кратком периоду пала је велика количина кише, због чега су се бројне улице нашле под водом, која је у појединим улицама у Сплиту достигла 30 центиметара, преносе хрватски медији.
Због неповољних временских услова прекинут је саобраћај на више трајектних, катамаранских и бродских линија.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Регион
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч7
Регион
1 ч1
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
27
21
12
21
11
21
05
20
54
Тренутно на програму