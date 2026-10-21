Пијан покосио дјевојчицу (13), па наставио да пије: Ево како је кажњен

Аутор:АТВ редакција
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Због тог необичног потеза, поред изазивања саобраћајне несреће и вожње са 1,15 промила алкохола у крви, проглашен је кривим и за трећи прекршај.
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Према пресуди Општинског суда у Копривници, несрећа се догодила 8. марта прошле године око 12.25 часова. Возач (39) је аутомобилом марке "рено" стигао до раскрснице са знаком обавезног заустављања, преноси подравски.хр.
Приликом скретања удесно у Улицу Антуна Михановића није се увјерио да то може да учини без опасности по друге учеснике у саобраћају. Предњим десним дијелом аутомобила ударио је у предњи точак бицикла којим се тада 13-годишња дјевојчица кретала бициклистичком стазом. Од силине ударца пала је на коловоз.
У пресуди се наводи да је на аутомобилу и бициклу настала материјална штета, док теже посљедице нису наведене.
Суд је возачу изрекао новчану казну од 260 евра за изазивање саобраћајне несреће, 1.000 евра за вожњу под дејством алкохола и 130 евра за конзумирање алкохола након несреће, а прије алкотестирања.
Укупна казна износи 1.390 евра. Будући да је возач био смјештен у посебну полицијску просторију до отрежњења, шест сати задржавања урачунато му је у казну, чиме је укупан износ умањен за 39,82 евра.
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Преостало му је да плати 1.350,18 евра. Уколико у прописаном року уплати двије трећине тог износа, односно 900,12 евра, сматраће се да је казну измирио у цјелости.
Поред новчане казне, суд му је изрекао и заштитну мјеру забране управљања возилима Б категорије у трајању од три мјесеца. Такође, мора да плати 184,08 евра трошкова прекршајног поступка.
(Курир)
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