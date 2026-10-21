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Трогодишња дјевојчица висила са 12. спрата, спасили је ватрогасци

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21.10.2026 14:36

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Трогодишња дјевојчица спасена је у кинеском граду Џангпингу након што је висила с прозора на 12. спрату зграде, гдје јој је глава запела између металних решетака. Инцидент се догодио 17. октобра ујутро, а дијете је остало да виси са спољне стране зграде. Снимак догађаја проширио се друштвеним мрежама.
Фото: X/printscreen

Трогодишња дјевојчица спасена је у кинеском граду Џангпингу након што је висила с прозора на 12. спрату зграде, гдје јој је глава запела између металних решетака. Инцидент се догодио 17. октобра ујутро, а дијете је остало да виси са спољне стране зграде. Снимак догађаја проширио се друштвеним мрежама.

Један од комшија примијетио је дијете, одмах послао фотографије у заједничку групу станара и затражио помоћ. На снимку се види како се дјевојчица рукама држи за ограду. Радници обезбјеђења и особље зграде брзо су реаговали и ушли у стан на 11. спрату, непосредно испод стана у којем се налазила дјевојчица.

Кроз прозор су се нагнула двојица мушкараца и подметнула столицу испод дјетета. На тај начин су је придржали, растеретили њену тежину и задржали је на сигурном до доласка ватрогасаца.

Станари су локалним медијима изјавили да је дјевојчица у тренутку несреће била сама код куће. Отац је био на послу, а мајка је отишла у продавницу док је дијете спавало.

Претпоставља се да се дјевојчица провукла кроз решетке, након чега јој је глава запела између њих.

По доласку ватрогасаца, дјевојчица је спуштена на сигурно и превезена у болницу на преглед.

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Тагови :

Кина

зграда

Дјевојчица

Ватрогасци

спасавање

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