Трогодишња дјевојчица висила са 12. спрата, спасили је ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
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Трогодишња дјевојчица спасена је у кинеском граду Џангпингу након што је висила с прозора на 12. спрату зграде, гдје јој је глава запела између металних решетака. Инцидент се догодио 17. октобра ујутро, а дијете је остало да виси са спољне стране зграде. Снимак догађаја проширио се друштвеним мрежама.
Један од комшија примијетио је дијете, одмах послао фотографије у заједничку групу станара и затражио помоћ. На снимку се види како се дјевојчица рукама држи за ограду. Радници обезбјеђења и особље зграде брзо су реаговали и ушли у стан на 11. спрату, непосредно испод стана у којем се налазила дјевојчица.
Кроз прозор су се нагнула двојица мушкараца и подметнула столицу испод дјетета. На тај начин су је придржали, растеретили њену тежину и задржали је на сигурном до доласка ватрогасаца.
太惊险了😱爸爸去上班，妈妈早起去买菜，一岁多的孩子被挂16楼阳台。
后续被众人合力救下🙏 https://t.co/2cMDzwVuIc— 小牛 (@Xiaoniu6161) October 17, 2026
Станари су локалним медијима изјавили да је дјевојчица у тренутку несреће била сама код куће. Отац је био на послу, а мајка је отишла у продавницу док је дијете спавало.
Претпоставља се да се дјевојчица провукла кроз решетке, након чега јој је глава запела између њих.
По доласку ватрогасаца, дјевојчица је спуштена на сигурно и превезена у болницу на преглед.
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