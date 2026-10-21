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Приведено 20 лица током протеста у Атини и Солуну

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21.10.2026 13:38

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Грчки полицајци стоје испред парламента током протеста који су организовали наставници и ученици, захтијевајући побољшање образовања и мјере за сузбијање све већих трошкова живота у Атини, Грчка, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Грчка полиција привела је 20 лица током протеста ученика и запослених у сектору образовања, јавио је медијски сервис "Скај".

РИА Новости подсјећа да је јуче широм Грчке одржано више протеста, током којих наставници захтијевају веће плате и боље услове рада, а ученици адекватније финансирање образовања и боље одржавање сектора.

У протестима у Солуну учествовало је готово 2.500 људи, а у Атини око 1.500. Због протеста је ангажовано око 3.000 полицајаца у Атини, а неколико улица у центру пријестонице и Солуна је затворено, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

Протести

Полиција

привођење

демонстрације

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