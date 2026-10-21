Приведено 20 лица током протеста у Атини и Солуну

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Грчка полиција привела је 20 лица током протеста ученика и запослених у сектору образовања, јавио је медијски сервис "Скај".
РИА Новости подсјећа да је јуче широм Грчке одржано више протеста, током којих наставници захтијевају веће плате и боље услове рада, а ученици адекватније финансирање образовања и боље одржавање сектора.
У протестима у Солуну учествовало је готово 2.500 људи, а у Атини око 1.500. Због протеста је ангажовано око 3.000 полицајаца у Атини, а неколико улица у центру пријестонице и Солуна је затворено, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
00
15
50
15
47
15
36
Тренутно на програму