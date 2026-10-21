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Италија: Возачи камиона поставили блокаде због високих цијена

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21.10.2026 12:16

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Камиони су паркирани дуж улице током протеста превозника у Напуљу, у Италији, због високих цијена горива, у уторак, 20. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Alessandro Garofalo/LaPresse via AP

Протести поводом високе инфлације шире се јужним дијелом Италије, а блокаде путева од стране возача камиона спречавају снабдијевање бројних супермаркета.

У регијама као што су Апулија и Калабрија, блокаде су већ изазвале несташице у снабдијевању. Протести су организовани због високе цијене горива, али и високих трошкова путарина и кашњења у исплати државне помоћи.

Главни путеви, укључујући ауто-путеве А1 и А30, погођени су ове седмице великим саобраћајним гужвама изазваним блокадама. Рафинерије и приступни путеви до лука такође су блокирани јер су се протестима придружили пољопривредници.

Демонстранти захтијевају хитне пореске олакшице, укључујући потпуно ослобађање од пореза на пољопривредни дизел, и конкретне мјере од Владе премијера Ђорђе Мелони. Мелони је пристала на разговоре.

Највише су погођене регије Апулија и Калабрија, као и острво Сицилија, преноси агенција ДПА.

На појединим бензинским пумпама нестало је бензина и дизела, а рафови у неким супермаркетима су потпуно празни, преноси Срна.

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Тагови :

Италија

Протести

Возачи

Камион

блокаде превозника

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