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Демонстрације и штрајкови широм Грче

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21.10.2026 11:28

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Студенти универзитета исписују пароле на ципелама испред Министарства финансија у Атини, у уторак, 13. октобра 2026. године, протестујући због раста станарина и недостатка приступачног студентског смјештаја.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Синдикати и студентске организације у Грчкој организовали су демонстрације и штрајкове широм земље поводом растућих трошкова живота и недовољног улагања у јавно образовање.

Према извјештајима медија, само у Атини распоређено је око 3.000 полицајаца, у настојању да се спријече немири попут оних који су се десили у неколико европских градова.

Ученици и студенти поставили су шаторе на тргу Синтагма, испред грчког парламента у Атини. Њихови захтјеви укључују ниже станарине, веће субвенције за становање, већи капацитет студентског смјештаја и додатно наставно особље.

Грча протести
Грча протести
Таnjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Радници јавног сектора штрајкују након позива синдикалне конфедерације АДЕДИ, пренијела је агенција ДПА.

Синдикат је саопштио да је циљ акције да се покаже солидарност са протестима у образовању и омогући запосленима, укључујући родитеље, да учествују у демонстрацијама и скуповима, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

демонстрације

Штрајк

Протести

Образовање

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