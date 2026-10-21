Демонстрације и штрајкови широм Грче

Аутор:АТВ редакција
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Синдикати и студентске организације у Грчкој организовали су демонстрације и штрајкове широм земље поводом растућих трошкова живота и недовољног улагања у јавно образовање.
Према извјештајима медија, само у Атини распоређено је око 3.000 полицајаца, у настојању да се спријече немири попут оних који су се десили у неколико европских градова.
Ученици и студенти поставили су шаторе на тргу Синтагма, испред грчког парламента у Атини. Њихови захтјеви укључују ниже станарине, веће субвенције за становање, већи капацитет студентског смјештаја и додатно наставно особље.
Радници јавног сектора штрајкују након позива синдикалне конфедерације АДЕДИ, пренијела је агенција ДПА.
Синдикат је саопштио да је циљ акције да се покаже солидарност са протестима у образовању и омогући запосленима, укључујући родитеље, да учествују у демонстрацијама и скуповима, преноси Срна.
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