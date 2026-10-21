Старлинк се од данас може наручити у БиХ: Познате цијене пакета за кућне кориснике и компаније

Аутор:АТВ редакција
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Сателитски интернет компаније "SpaceX" од данас се може наручити у БиХ, а на званичној страници Старлинка за БиХ објављене су цијене опреме и мјесечних пакета за кућне кориснике.
Према подацима са странице, понуђена су три кућна пакета, сви са неограниченим прометом. Резиденцијални пакет од 100 Mbps кошта од 68 КМ мјесечно, а Резиденцијални пакет од 200 Mbps од 88 КМ. Најскупљи, Резиденцијални Макс, кошта од 108 КМ мјесечно и нуди брзине од 400 Mbps и више.
Сви пакети долазе са пробним периодом од 30 дана. Опрему корисник поставља сам, без доласка техничара.
За коришћење на путовањима, камповању и у викендицама Старлинк нуди два "Roam" пакета. "Roam" од 100 GB кошта од 88 КМ мјесечно и укључује 100 GB брзог интернета, што је, према Старлинку, довољно за отприлике седмицу уобичајеног коришћења.
Након тога промет је и даље неограничен, али спорији. Roam Неограничени кошта од 186 КМ мјесечно и доноси неограничен брзи интернет, уз коришћење у више од 160 земаља и територија. Оба Roam пакета нуде брзине од 300 Mbpsи више. Могу се користити и током вожње, а услугу је могуће паузирати када није потребна.
Старлинк тренутно прима преднаруџбе уз депозит од 137 КМ, који се касније одбија од цијене опреме. Претплата почиње да се плаћа од активирања услуге или седам дана након испоруке, шта год наступи раније.
Што се тиче опреме, њена цијена износи фиксно 683 КМ, са укљученим ПДВ-ом, док за Roam пакете кошта 514 КМ.
За пословне кориснике Старлинк нуди "Local Priority" пакете, намијењене фирмама на фиксним локацијама и у покрету. Долазе са приоритетом у мрежи, јавном ИП адресом и прегледом коришћења, а раде и током вожње.
Цијене зависе од количине промета. Пакет од 50 GB кошта од 59 КМ мјесечно, од 500 GB 167 КМ, од једног TB 302 КМ, а од два TB 572 КМ.
Додатни промет купује се у блоковима: 50 GB за 27 КМ мјесечно или 500 GB за 135 КМ мјесечно.
Основни кућни пакет у БиХ, прерачунато, кошта око 35 евра. У Хрватској основни кућни пакет почиње од 29 евра мјесечно, односно око 57 КМ, а стандардни комплет са антеном и рутером тамо кошта око 349 евра. Roam са неограниченим подацима у Хрватској кошта око 89 евра (око 174 КМ), а у БиХ око 95 евра.
Фиксни интернет домаћих оператера у БиХ углавном кошта између 30 и 60 КМ мјесечно. Старлинк зато највише циља рурална и планинска подручја до којих не допиру кабловска и оптичка мрежа, као и фирме којима је потребна резервна веза.
Долазак Старлинка у БиХ најављиван је годинама. Компанија је у Сарајеву регистровала фирму Старлинк Би-Ејч, а 22. маја ове године Регулаторној агенцији за комуникације поднијела је захтјев за дозволу за пружање услуга приступа интернету.
Крајем септембра у Сарајеву је боравила Ребека Слик Хантер, Старлинкова директорка за глобално лиценцирање и активирање тржишта. Након састанка са њом, министар комуникација и транспорта БиХ Един Форто најавио је да ће услуга бити доступна у наредним седмицама.
Услуга је и прије званичног почетка технички радила у БиХ, преко Roam пакета регистрованих у Хрватској. На тесту са Требевића брзина је прелазила 300 Mbps, преноси Кликс.
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