Руски археолози открили кухињску "лопату" за хљеб са урезаном древном игром

Аутор:АТВ редакција
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Археолози су пронашли дрвену кухињску справу из 11. вијека, на чијој је полеђини урезана древна друштвена игра. Средњовековни пекари су дрвену лопатицу, осим за убацивање хљеба у пећ, можда користили и да прекрате вријеме док чекају да се хљеб испече, навели су истраживачи.
"Открили смо дио прилично велике лопатe. Највјероватније је ријеч о лопатама за хлеб, које се су користиле за печење хљеба у пећи. Међутим, на полеђини су урезана су три квадрата, један унутар другог, рекао је руски стручњак Сергеј Торопов.
"Лопата" за хљеб, позната и савременим домаћим пекарима као дрвена лопата за хлеб или пицу, пронађена је на археолошком локалитету Пјатницки, у центру Старе Русе, средњовековног града између Москве и Санкт Петербурга.
Очувани дио лопате дугачак је око 30, а широк око 40 центиметара - једна страна је равна и вероватно је служила за печење хљеба и других намирница, а на другој је урезана табла за древну игру познату као мица, мерел, милс или каубојске даме.
Порекло ове игре није познато, али историјски записи и археолошки налази указују на то да се слична логичка игра за два играча играла још у време старих Римљана, пре око 2.000 година, а могуће је да је и старија. Током средњег вијека мица је постала посебно популарна широм Европе и Азије, вероватно зато што захтева мало опреме и може брзо да се припреми за игру.
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Типична табла има три квадрата, један унутар другог, повезана хоризонталним и вертикалним линијама. Сваки играч има девет фигура исте боје. Циљ је распоредити фигуре у низове од по три дуж линија. Када играч формира такав низ, може да уклони једну противникову фигуру. Побједник је играч чији противник остане са само двије фигуре или више не може да направи ниједан потез.
"Можда су у античко доба постојале посебне табле за ову игру, али се много чешће проналазе табле за игру урезане на равним површинама предмета из домаћинства", каже.
Археолози нису сигурни да ли је дрвена лопата од самог почетка имала двије намене или је, након што се поломила и више није била употребљива, касније претворена у таблу за игру, преноси РТ Балкан.
"У сваком тренутку могла се нацртати табла на равној површини, пронаћи одговарајуће фигуре, на примјер, ситно камење и тако прекратити вријеме".
Табле за игру мице и фигуре за играње пронађене су и на археолошким локалитетима из деветог вијека на територији чији су преци били Викинзи који су стигли на подручје данашње Русије у осмом вијеку. Ипак, како се наводи у саопштењу, "налаз из Старе Русе, очуван у оваквом стању, практично је јединствен", преноси Live science.
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