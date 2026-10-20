Како да провјерите ко вас је гуглао

Аутор:АТВ редакција
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Готово свако је бар једном из радозналости укуцао своје име у Гугл како би провјерио шта ће се појавити међу резултатима претраге. Међутим, много занимљивије питање јесте да ли су то исто радили и други људи.
Бивши партнери, познаници, колеге или потпуни странци могу покушати да сазнају више о вама путем интернета, а да ви о томе немате никакву представу.
Иако Гугл не открива идентитет особа које претражују ваше име, постоје бесплатни алати помоћу којих можете пратити гдје се оно појављује и какав дигитални траг остављате.
За почетак, важно је знати да не постоји поуздан начин да добијете списак људи који су вас претраживали на Гуглу. Популарне тврдње да је то могуће открити помоћу посебних апликација или скривених подешавања углавном нису тачне. Ипак, одређене Гуглове услуге могу вам пружити занимљиве информације о вашем присуству на интернету, без плаћања и компликованих поступака.
Један од најкориснијих алата за ову намјену јесте Гугл Алертс, бесплатна услуга која прати појављивање одређених ријечи и израза међу резултатима Гугл претраге. Умјесто да свакодневно сами провјеравате шта интернет говори о вама, можете подесити аутоматска обавјештења која ће стизати на вашу имејл адресу.
Поступак је једноставан. Најприје отворите страницу Гугл Алертс и пријавите се на свој Гугл налог. У поље за претрагу унесите своје име и презиме, најбоље под наводницима, како бисте ограничили резултате на странице које садрже управо ту комбинацију ријечи. Затим изаберите опцију за креирање обавјештења.
У подешавањима можете одредити колико често желите да добијате информације, из којих извора, на којем језику и из којих дијелова свијета. Када Гугл пронађе нове резултате који одговарају задатом изразу, може вам послати обавјештење. На тај начин можете сазнати да ли се ваше име појавило у неком новинском тексту, на блогу или другој јавно доступној интернет страници.
Ипак, овај алат има важно ограничење. Он не показује ко је унио ваше име у претрагу нити колико је људи покушало да пронађе информације о вама. Његова сврха је праћење нових резултата на интернету, а не откривање идентитета особа које вас претражују.
Уколико имате сопствену интернет страницу, пословну страницу или лични блог, додатне информације можете пронаћи помоћу услуге Гугл Срч Гонзоле. Ријеч је о бесплатном алату намијењеном власницима интернет страница, који омогућава увид у то како се њихов садржај приказује у резултатима Гугл претраге.
Помоћу њега можете провјерити које су ријечи корисници уносили прије него што су наишли на вашу страницу, колико пута се одређена страница појавила у резултатима и колико је кликова остварила. Ако, рецимо, имате лични портфолио, можете сазнати да ли је ваше име међу појмовима преко којих посјетиоци проналазе ваше радове.
За коришћење ове услуге неопходно је да имате приступ страници и потврдите да сте њен власник или овлашћени корисник. Подаци се односе искључиво на странице којима управљате, а не на сва појављивања вашег имена на интернету.
Ни овај алат не открива ко је конкретно обавио претрагу. Информације су приказане збирно, а одређени ријетки упити изостављају се из извјештаја ради заштите приватности корисника.
Слично питање често се поставља и када су у питању Инстаграм, Фејсбук и друге друштвене мреже. Кориснике нарочито занима да ли постоји начин да сазнају ко им редовно посјећује профил, разгледа фотографије или провјерава објаве, а да притом не оставља лајкове и коментаре.
Већина друштвених мрежа не нуди потпун списак људи који су само посјетили нечији профил. Поједине платформе имају посебне функције за приказивање посјета или прегледа одређеног садржаја, али оне не представљају универзалан начин да сазнате ко вас прати из радозналости.
Зато треба бити посебно опрезан са апликацијама које обећавају да ће вам открити тајне посјетиоце профила или идентитет људи који су вас гуглали. Такве услуге често немају приступ подацима које рекламирају, а неке могу покушати да прикупе ваше личне информације или податке за пријављивање на налог.
Ако желите да провјерите колико сте присутни у дигиталном простору, најбоље је да почнете обичном Гугл претрагом. Укуцајте своје име и презиме под наводницима, прегледајте резултате, а затим провјерите и картицу са фотографијама. Уколико имате често име, додајте град, занимање или неки други податак који ће помоћи да сузите претрагу.
Након тога можете активирати Гугл Алертс и тако пратити будућа појављивања свог имена. Ово може бити посебно корисно особама које се баве јавним послом, имају сопствени бизнис или једноставно желе да знају које су њихове информације доступне другима.
Најважније је, међутим, разликовати праћење сопственог дигиталног присуства од откривања туђих активности. Гугл не нуди опцију која ће вам показати ко вас је претраживао, али вам његови алати могу помоћи да стекнете бољи увид у оно што други могу пронаћи о вама.
(Курир)
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