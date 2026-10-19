Нова опција на Фејсбуку: Само кажите шта желите да видите у објавама

Аутор:АТВ редакција
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Фејсбук уводи функцију која вам омогућава да сопственим ријечима одредите какав садржај желите чешће или рјеђе да видите у објавама.
Нова опција "Ваш алгоритам" омогућава корисницима да директно утичу на алгоритам који препоручује садржај, умјесто да се у потпуности ослањају на аутоматске препоруке платформе, саопштила је компанија Мета.
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Корисници могу да опишу своја интересовања и жеље обичним језиком, а промјене се одражавају на препоручени садржај у реалном времену.
Мета је истовремено унаприједила мени који се отвара кликом на три тачке поред објаве, како би корисници лакше подешавали своје преференције.
На том мјесту могу да приступе опцији "Ваш алгоритам" или да изаберу да ли им се одређени садржај допада или не.
Платформа може да постави и додатна питања како би боље разумјела шта корисник жели да види више, а шта мање.
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Увођење нове функције дио је ширих настојања Мете да корисницима омогући већу контролу над садржајем који им се приказује, поручује компанија из Менло Парка.
(Танјуг)
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