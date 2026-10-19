Отисци прстију откривају да су у изради глинене војске учествовале и жене и дјеца

Аутор:АТВ редакција
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Теракотну војску кинеског цара Ћин Ши Хуанга, стару око 2.200 година, можда нису израдили искључиво одрасли мушкарци, како се дуго вjеровало, већ су у том монументалном подухвату учествовале и жене и дjеца, показало је ново истраживање отисака прстију остављених у глини, преноси „Сајенс алерт“.
Теракотна војска откривена је 1974. године, када су пољопривредници копајући бунар на око километар и по од цареве гробнице наишли на фрагменте глинених ратника у природној величини.
Познати дио војске обухвата око 8.000 ратника, 130 кочија са 520 коња и 150 коњаника, али већи дио огромне некрополе још није ископан. Идентитети занатлија који су израдили војску углавном су непознати, иако историјски записи показују да су жене и дјеца радили у државним радионицама током династије Ћин.
Истраживачи су анализирали 79 отисака прстију са 36 глинених ратника из једног дјела налазишта. Трагови су пронађени на различитим деловима фигура, укључујући главе, руке и оклопе, а настали су током обликовања и спајања дјелова или постављања украса.
„Ови налази оспоравају дугогодишњу претпоставку да се производња Теракотне војске ослањала искључиво на радну снагу одраслих мушкараца. Уједно пружају прве квантитативне биолошке доказе о разноврсној радној снази која је укључивала жене и дјецу“, навео је истраживачки тим предвођен археолошкињом Сјаоси Ли из Музеја маузолеја цара Ћин Ши Хуанга.
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Кључ анализе био је размак између линија на отисцима прстију, који може да пружи назнаке о старости и полу особе. Истраживачи су користили алгоритам за процјену удјела различитих демографских група, узимајући у обзир и скупљање глине током сушења и печења.
Према моделу, око 45 одсто отисака вјероватно су оставили одрасли мушкарци, 32,7 одсто одрасле жене, а 22,3 одсто дјеца млађа од 15 година.
Присуство дјеце у радионицама можда није било необично, јер историјски записи из династије Ћин описују формални систем шегртовања у којем су млади учили занате под надзором искусних мајстора.
Истраживачи претпостављају да су млађи шегрти могли да обављају једноставније задатке, попут причвршћивања украса на оклопе, док су искуснији занатлије радили на технички захтевнијим дјеловима.
Ипак, резултате треба тумачити опрезно. Узорак обухвата само 79 отисака са 36 ратника из једног дјела налазишта, а број отисака не мора нужно да одражава стварни удио различитих група радника. На резултате утиче и то што су коришћени референтни подаци савремених европских популација.
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„Ови биолошки докази у великој мјери потврђују бројне историјске записе и сликовито реконструишу сцену производње у државним радионицама династије Ћин. Тамо су мушкарци и жене радили заједно, а одрасли занатлије сарађивали су са младима, који су можда били помоћници или почетници“, закључили су истраживачи.
Истраживање је објављено у часопису „Journal of Cultural Heritage“, преноси Спутник.
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