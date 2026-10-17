Медоносне пчеле потискују дивље опрашиваче у потрази за храном

Аутор:АТВ редакција
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Медоносне пчеле потискују друге, дивље опрашиваче у борби за полен и нектар, активно их гурајући и терајући са цвјетова, показало је истраживање научника са Универзитета Англиа Рускин.
Истраживање спроведено у Кембриџширу показало је да је на подручјима са већом концентрацијом медоносних пчела било мање дивљих опрашивача, укључујући бумбаре, пчеле самотарке и осолике мушице, преноси Гардијан.
Истраживачи су током двије године пратили понашање опрашивача на купини и бршљану и забиљежили око 300 међусобних интеракција.
Медоносне пчеле најчешће су започињале сукобе и углавном их добијале, потискујући друге инсекте како би дошле до полена и нектара.
Док су ранија истраживања указивала на то да медоносне пчеле угрожавају друге опрашиваче тако што троше расположиву храну, ново истраживање пружа доказе о директном облику конкуренције, у којем пчеле физички нападају или терају друге инсекте са цвјетова.
Дивљи опрашивачи избјегавали су медоносне пчеле у 28,4 одсто забиљежених интеракција на купини и 35,6 одсто на бршљану.
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У око 20 одсто случајева у којима су медоносне пчеле побједиле у директном надметању, оне су друге опрашиваче физички потиснуле или их отјерале са цвијета.
Главна ауторка истраживања Викторија Бакл са Универзитета Англиа Рускин навела је да је агресивно понашање медоносних пчела вјероватно повезано са њиховим начином живота у колонијама, који укључује и улоге пчела чуварица способних да показују агресивно понашање у заштити кошнице и легла.
Једина врста која је успјевала да се равноправно супротстави медоносним пчелама била је бршљанова пчела, која је у Великој Британији први пут забиљежена 2001. године и углавном се храни нектаром цвјетова бршљана.
Број гајених медоносних пчела у Великој Британији последњих година расте, а број регистрованих пчелара повећан је са 19.000 у 2010. на 47.000 у 2025. години.
Научници упозоравају да би већи број кошница могао додатно да повећа конкуренцију за храну и допринесе ширењу болести међу дивљим опрашивачима, посебно у подручјима са мало цвјетних ресурса.
Истраживање је, такође, показало да је са порастом температуре било више сукоба међу опрашивачима.
Научници сматрају да би због очекиваног раста просјечних љетњих температура у Великој Британији конкуренција за храну у будућности могла да буде још израженија.
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