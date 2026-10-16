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Директор Нобелове фондације поднијела оставку

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16.10.2026 21:52

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Нобелова медаља се држи у вис током церемоније у Њујорку, 8. децембра 2020. године.
Фото: Таnjug/Angela Weiss/Pool Photo via AP, File

Извршни директор Нобелове фондације Хана Стјерне поднијела је оставку, неколико дана након што су објављени овогодишњи добитници Нобелове награде.

Фондација је саопштила да Стјерне /57/, по професији новинар и медијски менаџер, одлази са функције из "личних и здравствених разлога".

"Било је то фантастично путовање у развоју активности Нобелове фондације и у помагању да Нобелове награде стигну до људи широм свијета. Поносна сам на оно што смо заједно постигли и на многе висококвалификоване колеге у Нобеловој сфери", навела је Стјерне, а преноси Срна.

Она је преузела управљање фондацијом почетком 2025. године. Прије тога, била је на челу шведског јавног емитера СВТ, преноси агенција ДПА.

Нобелова фондација је основана 1900. године ради управљања насљеђем шведског индустријалца и проналазача динамита Алфреда Нобела.

Фондација одређује и новчану награду, која је недавно повећана на 12 милиона шведских круна, односно милион евра.

Свечана додјела награда традиционално се одржава 10. децембра, на годишњицу смрти Алфреда Нобела

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Тагови :

Нобелова награда

Награда

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