Астрономи изненађени бојама звијезда: Могу бити и зелене

Аутор:АТВ редакција
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Астрономи су открили прву зелену звијезду у историји, а нова студија показује да астрономска тијела заправо могу да постоје у широком спектру различитих боја. Боју већине звијезда одређује њихова температура па су најчешће наранџасте док су хладније, а оне најтоплије су блиједо плаве, пренио је британски портал Индепендент.
Истраживачи су раније сматрали да бијели патуљци, остаци звијезда који преостану након што оне потроше своје нуклеарно гориво и заврше животни циклус, функционишу на исти начин.
Како бијели патуљци добијају различите боје?
Нова истраживања сугеришу да, упркос свом имену, бијели патуљци заправо могу да имају широк спектар боја.
"Када бисмо могли да им приђемо близу, они би били розе, плаво-зелени, жути, љубичасти па чак и зелени", наводе аутори студије, преноси Танјуг.
Марк Холандс са Универзитета у Ворвику, који је предводио ово истраживање, тврди да се већина звијезда, укључујући и већину бијелих патуљака, понаша попут "савршених радијатора", тако да је њихова боја готово у потпуности одређена температуром.
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"Испоставило се да ове невјероватно густе звијезде могу да производе боје које нико није очекивао, а неке од њих су ме истински изненадиле", рекао је Холандс.
Истраживање је показало да боју одређује материјал у атмосфери звијезде, што их сврстава у различите групе.
Оне са пуно угљеника дјеловаће розе или љубичасто, док ће оне окружене остацима старих планетарних система изгледати жуто, а хладније звијезде са атмосферама од водоника и хелијума биће плаве.
Највеће изненађење био је бијели патуљак чија је температура око 4.000 степени Целзијуса.
Та астрономска тијела усисавају стјеновити материјал који садржи калцијум, литијум и натријум, због чега звијезде сијају у шартрез зеленој боји.
Већина бијелих патуљака који се налазе у нашој близини и даље су бијели.
Од 151 примјерка обухваћеног студијом, који се налазе на удаљености од око 65 свјетлосних година од Земље, пет њих је било необичних боја, при чему су два била жута, а три розе.
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