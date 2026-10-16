Цијене нафте премашила психолошку границу

Аутор:АТВ редакција
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Цијена међународно референтне нафте Брент порасла је данас изнад 103 долара по барелу, крећући се ка недјељном расту.
До тога је дошло након што су ескалација тензија на Блиском истоку и поремећаји у снабдијевању надјачали очекивања да ће ослобађање нафте из хитних резерви ублажити притисак на тржишту, пренио је Трејдинг економикс.
Америчка сирова нафта WТИ задржала се на око 98 долара по барелу, што представља раст већи од шест одсто од почетка недјеље.
Забринутост због поновног успостављања несметаног транспорта нафте кроз Персијски залив додатно је појачана након што је америчка Централна команда потврдила да је контејнерски брод ГФС Приде, који плови под заставом Сингапура, потонуо док је био тегљен ка обали, након што га је погодио ирански пројектил у Ормуском мореузу.
Ипак, више од 40 пловила прошло је кроз овај стратешки важан мореуз током претходна 24 сата, што указује на то да је поморски саобраћај дјелимично настављен, преноси Танјуг.
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У међувремену, чланице Међународне агенције за енергетику (ИЕА) обећале су да ће на тржиште пласирати преосталих 100 милиона барела нафте из ванредне интервенције покренуте у марту, након притиска америчких званичника.
Одвојено, медији су извјестили да Вашингтон разматра ублажавање санкција за одређене бродове који превозе нафту из Ирана, Русије или Венецуеле.
Кретање цијена нафте и даље је под снажним утицајем безбједносне ситуације на Блиском истоку, као и неизвјесности у вези са обимом испорука кроз Ормуски мореуз, једну од кључних свјетских рута за транспорт енергената.
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