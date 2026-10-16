Logo

"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 21:15

Коментари:

2
"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?
Фото: Tanjug / AP / Tom Brenner

Дигла се кука и мотика у политичком Сарајеву и њима наклоњеним медијима, да би ударили на предсједника САД-а Доналда Трампа и његове сараднике. Наравно, мета је као по обичају, Република Српска.

Искористили су "свезнајући" федерални медији, а и неки у Српској, причу, своје мејнстрим браће, па су политичке обрачуне унутар САД-а, пред међуизборе у новембру покушали да фактуришу Српској. Кренули су да "копају" по томе ко је дошао у Републику, ко се са ким састао и ко заступа чије интересе.

Ипак, све на страну, чини се да их највише боли чињеница да је Српска постала препознатљив саговорник, да се став Српске чује и у западним центрима одлучивања, па су на крилима медија који годинама нападају Трампа, почели да раде исто.

Правили су анализе, које су биле толико бесмислене, да вјероватно у њих нису вјеровали ни они што су их писали. Тражила се веза Српске са особама блиским Трампу као и начин на који се дошло то тих људи. Чак су ишли толико далеко да су извукли тезу да ће "Трамп изгубити међуизборе због тога што су неки његови сарадници контактирали са представницима Српске".

И онда су дошли до једног имена и на њему "поломили зубе".

Окомили су се на Сузи Вајлс, шефа Кабинета Бијеле куће, најближег Трамповог сарадника и особу са којом се недавно састала Жељком Цвијановић. Отишло су толико далеко да су спекулисали да ће је Трамп отпустити.

Жељка Цвијановић и Сузи Вајлс

БиХ

Састанак Цвијановићеве са Сузи Вајлс изазвао хистерију у Сарајеву

А онда, хладан туш реалност. Огласио се Трамп и покопао све наводе "њихових извора".

"Приче о смјени Сузи Вајлс су лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета предсједника САД. Направили су лажне вијести, објавили су их знајући да је то лажна прича. Сузи је овдје и она ће бити овдје још дуго. Она је феноменална и јако паметна. Не постоје никакве шансе за смјену", рекао је Трамп.

suzi vajls donald tramp tanjugap

Свијет

Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Разбацују се ти медији и са истраживањима јавног мњења по којем би Демократе требало да преузму контролу над америчким Конгресом. Ипак, судећи по тачности већине вијести које пласирају и ту ће бити хладан туш реалности. Хладан туш су већ осјетили многи у Српској који су имали слична "истраживања" и прогнозе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Сузи Вајлс

медији

Коментари (2)

Прочитајте више

Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

Свијет

Трампов савјетник демантовао "Политико": Тотално лажне вијести о Сузи Вајлс

13 ч

2
Елмедин Конаковић

БиХ

Порука из Сарајева: Додик нас “разваљује” док Конаковић и Бећировић спавају

2 седм

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић за АТВ: Посјета САД била је суштинска, односи бољи него икада

3 седм

8
Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске

Република Српска

Тришић Бабић за АТВ: Састанак Цвијановићеве са Вајлсовом велики успјех за Српску

3 седм

4

Више из рубрике

Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

Свијет

Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета

2 ч

1
Ахметовићу претресли канцеларију и три стана: Сада се огласила његова одбрана

Свијет

Ахметовићу претресли канцеларију и три стана: Сада се огласила његова одбрана

2 ч

1
Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Свијет

Путин и Папа разговарали о ситуацији у Украјини

3 ч

0
Демонстрант трчи поред запаљеног аутомобила током протестног марша против недовољног финансирања школа у Паризу, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Свијет

Италијански ученици траже боље услове у школама

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Директор Нобелове фондације поднијела оставку

21

48

ОпенАИ на суду: Осам америчких држава тврди да ЧетГПТ подстиче самоповређивање

21

45

Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

21

40

Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

21

34

Зима какву не очекујемо: Нове прогнозе доносе изненађење за БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима