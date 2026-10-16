"Лажна вијест": Како је Трамп покопао све наводе ФБиХ и мејнстрим медија?

Аутор:АТВ редакција
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Дигла се кука и мотика у политичком Сарајеву и њима наклоњеним медијима, да би ударили на предсједника САД-а Доналда Трампа и његове сараднике. Наравно, мета је као по обичају, Република Српска.
Искористили су "свезнајући" федерални медији, а и неки у Српској, причу, своје мејнстрим браће, па су политичке обрачуне унутар САД-а, пред међуизборе у новембру покушали да фактуришу Српској. Кренули су да "копају" по томе ко је дошао у Републику, ко се са ким састао и ко заступа чије интересе.
Ипак, све на страну, чини се да их највише боли чињеница да је Српска постала препознатљив саговорник, да се став Српске чује и у западним центрима одлучивања, па су на крилима медија који годинама нападају Трампа, почели да раде исто.
Правили су анализе, које су биле толико бесмислене, да вјероватно у њих нису вјеровали ни они што су их писали. Тражила се веза Српске са особама блиским Трампу као и начин на који се дошло то тих људи. Чак су ишли толико далеко да су извукли тезу да ће "Трамп изгубити међуизборе због тога што су неки његови сарадници контактирали са представницима Српске".
И онда су дошли до једног имена и на њему "поломили зубе".
Окомили су се на Сузи Вајлс, шефа Кабинета Бијеле куће, најближег Трамповог сарадника и особу са којом се недавно састала Жељком Цвијановић. Отишло су толико далеко да су спекулисали да ће је Трамп отпустити.
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А онда, хладан туш реалност. Огласио се Трамп и покопао све наводе "њихових извора".
"Приче о смјени Сузи Вајлс су лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета предсједника САД. Направили су лажне вијести, објавили су их знајући да је то лажна прича. Сузи је овдје и она ће бити овдје још дуго. Она је феноменална и јако паметна. Не постоје никакве шансе за смјену", рекао је Трамп.
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Трамп: Приче о смјени Сузи Вајлс лажне, она је невјероватна особа и најуспјешнији шеф Кабинета
Разбацују се ти медији и са истраживањима јавног мњења по којем би Демократе требало да преузму контролу над америчким Конгресом. Ипак, судећи по тачности већине вијести које пласирају и ту ће бити хладан туш реалности. Хладан туш су већ осјетили многи у Српској који су имали слична "истраживања" и прогнозе.
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