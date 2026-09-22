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Тришић Бабић за АТВ: Састанак Цвијановићеве са Вајлсовом велики успјех за Српску

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22.09.2026 20:40

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Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Фото: АТВ

В.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић рекла је за АТВ да је састанак српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић у Вашингтону са Сузи Вајлс, најближом сарадницом америчког предсједника Доналда Трампа, велики успјех за Републику Српску у никад изазовнија времена.

Истакла је да је то велики успјех и признање Цвијановићевој и једно признање СНСД-у.

Тришић Бабић је навела да је то тренутак када Српска себе позиционира, наводећи да је њено руководство истовремено у посјети Вашингтону и Израелу, а спрема се и посјета Руској Федерацији те подсјетила да су сви највиши званичници Српске у исто вријеме прошле године били под санкцијама и да су се много радовали да ће Српска пасти и бити на кољенима, да СНСД, Милорад Додик, Цвијановић више неће постојати.

"Демантовали смо их својим радом, истрајношћу и упорношћу", истакла је Тришић Баби.

Она се за то све захвалила грађанима Републике Српске, који су вјеровали у њих.

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Коментаришући обраћање предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића на Генералној скупштини УН у Њујорку без консензуса Предсједништва БиХ о његовом наступу, Тришић Бабић је навела да такав концензус у Предсједништву БиХ не постоји посљедњих 20 година.

"Због тога је руководство Републике Српске одлучило да храбро проговори да Српска има право гласа и да треба да се чује", појаснила је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Жељка Цвијановић

Америка

Вашингтон

Сузи Вајлс

Република Српска

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