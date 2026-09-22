Тришић Бабић за АТВ: Састанак Цвијановићеве са Вајлсовом велики успјех за Српску

Аутор:АТВ редакција
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В.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић рекла је за АТВ да је састанак српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић у Вашингтону са Сузи Вајлс, најближом сарадницом америчког предсједника Доналда Трампа, велики успјех за Републику Српску у никад изазовнија времена.
Истакла је да је то велики успјех и признање Цвијановићевој и једно признање СНСД-у.
Тришић Бабић је навела да је то тренутак када Српска себе позиционира, наводећи да је њено руководство истовремено у посјети Вашингтону и Израелу, а спрема се и посјета Руској Федерацији те подсјетила да су сви највиши званичници Српске у исто вријеме прошле године били под санкцијама и да су се много радовали да ће Српска пасти и бити на кољенима, да СНСД, Милорад Додик, Цвијановић више неће постојати.
"Демантовали смо их својим радом, истрајношћу и упорношћу", истакла је Тришић Баби.
Она се за то све захвалила грађанима Републике Српске, који су вјеровали у њих.
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Коментаришући обраћање предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића на Генералној скупштини УН у Њујорку без консензуса Предсједништва БиХ о његовом наступу, Тришић Бабић је навела да такав концензус у Предсједништву БиХ не постоји посљедњих 20 година.
"Због тога је руководство Републике Српске одлучило да храбро проговори да Српска има право гласа и да треба да се чује", појаснила је Тришић Бабић.
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