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Трамп подржава забрану извоза дизела

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22.09.2026 21:21

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Предсједник САД Доналд Трамп састаје се са британским премијером Ендијем Бернамом на маргинама 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, у уторак, 22. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Toby Melville

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да подржава замисао да се забрани извоз дизела.

"Рекао сам да не треба да извозимо дизел, којег производимо у великим количинама", рекао је Трамп пред сусрет са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.

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Трамп је навео да ће са Зеленским разговарати о украјинским нападима на руске рафинерије, наводећи да причињавају велику штету Русима али утичу и на цијеле дизела.

Амерички министар финансија Скот Бесент, који је уз Трампа био на истом састанку, наводи да администрација разматра да ли је изводиво увођење сличне забране извоза дизела и да ли би потпуна или дјелимична забрана функционисала.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Дизел цијена

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