Трамп подржава забрану извоза дизела

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да подржава замисао да се забрани извоз дизела.
"Рекао сам да не треба да извозимо дизел, којег производимо у великим количинама", рекао је Трамп пред сусрет са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Република Српска
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Трамп је навео да ће са Зеленским разговарати о украјинским нападима на руске рафинерије, наводећи да причињавају велику штету Русима али утичу и на цијеле дизела.
Амерички министар финансија Скот Бесент, који је уз Трампа био на истом састанку, наводи да администрација разматра да ли је изводиво увођење сличне забране извоза дизела и да ли би потпуна или дјелимична забрана функционисала.
(Срна)
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