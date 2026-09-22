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Трамп најавио нови састанак са Путином

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22.09.2026 20:18

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Трамп најавио нови састанак са Путином
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп допустио је могућност да се он и руски лидер Владимир Путин поново лично састану, али је изразио сумњу да ће предсједник Русије доћи на самит Г20 у Мајамију.

- Већ смо имали састанак на Аљасци. Мислим да ћемо имати још један - рекао је Трамп током састанка са Владимиром Зеленским на маргинама Генералне скупштине Уједињених нација.

Предсједник САД изразио је увјерење да ће бити пронађено рјешење за украјинску кризу.

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Према Трамповим ријечима, Сједињене Америчке Државе "покушавају да пронађу рјешење".

- Мислим да ће се то догодити, заиста тако мислим. Имамо много тема за разговор - нагласио је амерички предсједник.

Путин и Трамп су у љето 2025. године одржали разговоре у Енкориџу, гдје су разговарали о начинима за рјешавање украјинског сукоба.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Русија

Америка

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