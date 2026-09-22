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Рубио оптужио Украјину да је гађала бродове повезане са Америком

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22.09.2026 20:56

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Државни секретар Сједињених Америчких Држава
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички државни секретар Марко Рубио оптужио је данас Украјину да је током узвратних напада на руску нафтну индустрију гађала бродове и нафтне терете повезане са Америком, преноси "Фокс њуз".

Рубио је рекао да је у протеклих неколико мјесеци било више примјера да су били угрожени бродови повезани са Америком, као и америчке нафтне испоруке.

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"Бродови вјероватно нису погођени намјерно али их је гађала Украјина. И то је нешто што треба бити ријешено. То се не смије дешавати", нагласио је Рубио.

(Срна)

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Тагови :

Марко Рубио

Америка

Украјина

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