Рубио оптужио Украјину да је гађала бродове повезане са Америком

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио оптужио је данас Украјину да је током узвратних напада на руску нафтну индустрију гађала бродове и нафтне терете повезане са Америком, преноси "Фокс њуз".
Рубио је рекао да је у протеклих неколико мјесеци било више примјера да су били угрожени бродови повезани са Америком, као и америчке нафтне испоруке.
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"Бродови вјероватно нису погођени намјерно али их је гађала Украјина. И то је нешто што треба бити ријешено. То се не смије дешавати", нагласио је Рубио.
(Срна)
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