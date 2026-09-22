Цвијановић у Њујорку: Српска сматра да БиХ није потребно више страног туторства

Аутор:АТВ редакција
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На годишњем Конкордија самиту у Њујорку говорила сам о актуелним изазовима и неопходности реафирмације демократије у БиХ, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"Из перспективе Републике Српске, поручила сам да стабилност у БиХ не може бити изграђена наметањем и заобилажењем демократске воље њених конститутивних народа", истакла је Цвијановићева.
Истакла је да стабилност може бити утемељена искључиво на домаћем дијалогу и пуном уважавању уставне позиције три народа и два ентитета.
"Република Српска сматра да БиХ није потребно више страног туторства, већ више унутрашњег разговора. Није јој потребно политичко наметање, већ економска сарадња, инвестиције и развој", истакла је Цвијановићева.
Република Српска
Цвијановић на Конкордија годишњем Самиту: Раме уз раме са свјетским лидерима
Нагласила је да ће Република Српска и даље бити посвећена дијалогу, очувању мира и стабилности, као и јачању односа са свима који желе да сарађују на бази међусобног уважавања.
Уз Цвијановићеву на Самиту су говорити бројни свјетски лидери, међу којима су Сара Роџерс и Џејкоб Хелберг из Стејт Департмента.
Такође, на Самиту су међу говорницима били и Џон Јовановић из Банке Сједињених Америчких Држава.
Обратили су се и предсједници Хондураса и Доминиканске Републике Хуан Орландо Хернандез и Луис Абенадер.
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