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Цвијановић у Њујорку: Српска сматра да БиХ није потребно више страног туторства

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22.09.2026 20:30

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Српски члан Предсједништва БиХ била је један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација.
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

На годишњем Конкордија самиту у Њујорку говорила сам о актуелним изазовима и неопходности реафирмације демократије у БиХ, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

"Из перспективе Републике Српске, поручила сам да стабилност у БиХ не може бити изграђена наметањем и заобилажењем демократске воље њених конститутивних народа", истакла је Цвијановићева.

Истакла је да стабилност може бити утемељена искључиво на домаћем дијалогу и пуном уважавању уставне позиције три народа и два ентитета.

"Република Српска сматра да БиХ није потребно више страног туторства, већ више унутрашњег разговора. Није јој потребно политичко наметање, већ економска сарадња, инвестиције и развој", истакла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Конкордија годишњем Самиту: Раме уз раме са свјетским лидерима

Нагласила је да ће Република Српска и даље бити посвећена дијалогу, очувању мира и стабилности, као и јачању односа са свима који желе да сарађују на бази међусобног уважавања.

Уз Цвијановићеву на Самиту су говорити бројни свјетски лидери, међу којима су Сара Роџерс и Џејкоб Хелберг из Стејт Департмента.

Такође, на Самиту су међу говорницима били и Џон Јовановић из Банке Сједињених Америчких Држава.

Обратили су се и предсједници Хондураса и Доминиканске Републике Хуан Орландо Хернандез и Луис Абенадер.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Конкордија Самит

Америка

Њујорк

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