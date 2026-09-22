Прича о страдању српског народа стигла и у Конгрес САД-а

Аутор:Кристина Секерез
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Прича о страдању српског народа током 20. вијека, од великих страдања у Првом и Другом свјетском рату, до ратова деведесетих година стигла је и у Конгрес САД-а. Оно што је било на маргинама јавног мњења подигнуто је високо.
Српско страдање је важна тема и за разумијевање Балкана и ширих међународних односа.
"Успоставили веома важне контакте са битним људима из америчке администрације и да смо добили чврста обећања да ће тема српског страдања у наредном периоду бити високо позиционирана, презентована и показана на мјестима гдје наше страдање управо то и заслужује", рекао је Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске.
Срби су увијек били на страни мира и просперитета, каже бивши конгресмен САД-а.
"Важно је да свака нова генерација конгресмена, конгресних и политичких лидера разумије значајну улогу коју је Србија имала у развоју – економском, политичком и у борби за мир. Цијели свијет треба да зна оно што је овдје представљено, како се такве ствари више никада не би поновиле", рекао је Боб Мекјуан, бивши конгресмен САД.
Истина треба да се јавно представи, порука је Срба у Америци. Важност схватају и Американци.
"До данас нисам био упознат са свим овим и заиста мислим да је ово важна прича о којој треба упознати чланове Конгреса, запослене у Конгресу и све који данас пролазе кроз Рејбурн", рекао је Брендон Велш, бивши конгресмен САД-а.
"Јако је битно да је то постављено баш у оваквој институцији. Зашто? Јер ту пролазе многи, прије свега политичари који раде у овој згради, па сама могућност да посјете једну овакву изложбу показује да је доступно да до тих људи дођемо на неки начин", рекао је Жељко Дамјанковић, Србин који живи и ради у САД.
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Цвијановић: Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ да истина увијек нађе свој пут
Потребно је исправљати неправду која је учињена према српском народу, порука је Жељке Цвијановић.
"Неке ствари које су биле прекривене велом тајни, велом ћутања или искривљених чињенице које су пласиране су замаглиле у суштини колика је била жртва српског народа", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Намјера изложбе је да у америчком јавном простору отвори питања о којима се о Србима говорило недовољно, а често и кроз поједностављене политичке интерпретације ратова на простору бивше Југославије.
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