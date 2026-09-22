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Хрватска ослободила осумњиченог за ратне злочине на КиМ за којим је Србија расписала потјерницу

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22.09.2026 19:59

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Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Министарство правде привремених приштинских институција саопштило је да су хрватске власти ослободиле Бајрама Бајрамија са Косова и Метохије, који је притворен на основу међународне потјернице коју је издала Србија у вези са наводима да је као припадник тзв. ОВК починио ратни злочин.

Како наводе у саопштењу, Бајрами је ослобођен након директног и континуираног ангажовања институција и сарадње са надлежним органима Хрватске.

- Бајрами је био притворен у Хрватској на основу међународне потјернице коју је расписала Србија, у вези са наводима о извршењу кривичних дјела ратних злочина, као припадник Ослободилачке војске Косова - наводе.

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Истиче се да је од првих тренутака његовог притварања, потпредсједница Владе самопроглашеног Косова и министарка правде Доника Гервала предузела неопходне институционалне мјере ради рјешавања тог случаја и да је 4. августа званичним дописом министру правде Хрватске Дамиру Хабијану и надлежним органима "затражила хитно ослобађање држављанина Косова, истовремено изражавајући забринутост због коришћења потјерница Србије против грађана Републике Косово".

- О овом питању разговарали су телефоном министарка Гервале и њен хрватски колега, уз став да грађани "Републике Косово" не могу бити таоци таквих навода Србије и да, када је ријеч о питањима која се односе на наводна кривична дјела почињена на територији Косова, надлежност припада правосудним институцијама "Републике Косово". Овај случај је још један доказ да грађани "Републике Косово" неће остати сами пред покушајима Србије да их гони и притвара путем међународних механизама - додаје се у саопштењу.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Хрватска

Косово и Метохија

ОВК

лице с потјернице

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