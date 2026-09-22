Одликовање ратним љекарима и техничарима Сарајевско-романијске регије

Аутор:Нађа Станчић
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Почетак рата, на сарајевском ратишту, српско становништво дочекало је без болнице. Клинички центар и Војна болница били су под контролом тзв. Армије БиХ.
"Вријеме је било, шта да кажем, радити без икаквих ресурса. А Сарајево западно остављено без иједне секундарне здравствене установе са 110 хиљада становника", рекао је прим. др. Милан Пејић, добитник признања.
Суочен са ужасом рата након првог напада на Илиџу, Пејић, са колегама, упустио се у можда најзначајнији пројекат, оснивање болнице Жица на самој линији рата. Циљ је био прихватити рањенике.
"Пет сати рањеник је вожен из болнице Жице, Илијаша до Пала и Сокоца. Сад можете замислити како је њему било у том неком ауту, Обично су биле акције ноћу, то се пуцало цијелу ноћ. А ми нисмо имали ресурсе", додао је Пејић.
Ресурса није било ни у болници у Касиндолу. Први хирург који је изашао из Сарајева био је Ратомир, Бодо, Голијанин.
"Цијели сам рат провео, значи од првог дана по посљедњег у Касиндолу у болници. Хирург са 20 година стажа, дошао сам кад је рат почео", рекао је прим. др Ратомир Голијанин, добитник признања.
Хирурга није било, а ни материјала. Оперисао је на обичном столу, а живио у болесничкој соби.
"Радио сам дан ноћ кад сам дошао тамо у Касиндо. Одјећа ми је била понекад потпуно у крви. Па су ми неки познаници из околине Болнице донијели да промијеним", рекао је Голијанин.
Република Српска
Прича о страдању српског народа стигла и у Конгрес САД-а
Раме уз раме са Пејићем и Голијанином стао је њихов колега универзитетски професор, академик Мирко Шошић. Спасавао је животе у трећој, једнако важној болници за сарајевско-романијско ратиште. Болници Коран на Палама.
"Надам се да ће бити боље и да ће једног дана, захваљујући мудрошћу, одговорношћу успјети испунити жеље коју сваки слободан народ има, а то је да бира своју будућност, хоће ли то бити самосталност или заједница са Србијом", рекао је академик проф. др. Мирко Шошић, добитник признања.
Лидер СНСД Милорад Додик је поручио да је посебно важно, да су љекари остали, иако су могли да оду.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран се захвалио свим добитницима признања, те казао да се Република Српска није бранила само на фронту већ и у операционим салама.
"Ви сте дио једне велике борбе за Републику Српску и ваш допринос је, ако не исти, онда можда чак и већи од нас који смо били на првим линијама, јер смо знали да имамо вас" , закључио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
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