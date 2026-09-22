Још једна планина у БиХ забијелила под снијегом

Аутор:АТВ редакција
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Хладнији ваздух који је јуче и данас стигао у Босну и Херцеговину већ је изазвао значајне промјене у временским приликама.
Тако је јутрос, 22. септембра, на неким планинама забиљежен снијег, док је јутро у већини градова било хладно са температурама испод 10 степени Целзијуса.
Након што се снијег забијелио на Бјелашници код Сарајева, сњежни покривач забиљежен је и на Влашићу.
У објави на Фејсбук страници БХМетео.ба може се видјети тањи сњежни покривач на пољима и шумама на Влашићу, а очекује се да се снијег појави и на још неким вишим предјелима.
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