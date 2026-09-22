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Још једна планина у БиХ забијелила под снијегом

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22.09.2026 15:03

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Снијег на Влашићу
Фото: Влашић Лајв

Хладнији ваздух који је јуче и данас стигао у Босну и Херцеговину већ је изазвао значајне промјене у временским приликама.

Тако је јутрос, 22. септембра, на неким планинама забиљежен снијег, док је јутро у већини градова било хладно са температурама испод 10 степени Целзијуса.

Након што се снијег забијелио на Бјелашници код Сарајева, сњежни покривач забиљежен је и на Влашићу.

У објави на Фејсбук страници БХМетео.ба може се видјети тањи сњежни покривач на пољима и шумама на Влашићу, а очекује се да се снијег појави и на још неким вишим предјелима.

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Тагови :

Снијег

Влашић

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