Топлотна купола крајем септембра доноси ново затопљење, захватиће и БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Велики топлотни талас захватиће крајем септембра велики дио Европе, а неуобичајено високе температуре могле би се задржати и почетком октобра. Према прогнози Севир ведер Јуропа, над континентом ће се развити снажно подручје високог ваздушног притиска које ће са Средоземља и из сјеверне Африке повлачити веома топао ваздух према сјеверу.
У дијеловима западне, средње и сјеверне Европе температура ваздуха на висини биће од осам до 12 степени виша од просјека за ово доба године. При тлу ће температуре у многим подручјима прелазити 25 степени, а понегдје и 30 степени, што је веома неуобичајено за крај септембра и почетак октобра.
Такав временски образац често се назива топлотном куполом. Ријеч је о великом и дуготрајном подручју високог ваздушног притиска које задржава топао ваздух над истим подручјем. Ваздух се спушта према тлу, додатно загријава и отежава настанак облака, па високе температуре могу трајати данима, а понекад и седмицама.
Топлотни талас требало би постепено да се шири преко континента до краја септембра, а стабилно и суво вријеме могло би се наставити и почетком октобра. За југ Европе и Балкан топлији ваздух очекује се од суботе и почетком сљедеће седмице.
Температуре би у сјеверној Италији и средишњем дијелу Балкана требало да достижу између 28 и 30 степени. Затопљење ће захватити и БиХ. Према картама, наредне седмице у БиХ се очекују температуре до 26 степени.
До уторка, 29. септембра, додатно ће затоплити, па ће се температуре у дијеловима земље пењати до око 27 степени. Најизраженије одступање од уобичајених температура очекује се над Падском низијом и Тосканом у Италији, сјеверним и средишњим дијелом Балкана, те Грчком.
Највећа врућина током ове седмице очекује се на Пиринејском полуострву. У средишњој и јужној Шпанији и Португалу температуре ће прелазити 35 степени, а од четвртка до суботе понегдје би се могле приближити 40 степени.
Веома топло биће и у Француској. У средишњем дијелу земље очекују се температуре око 35 степени, док би на југу могле достићи приближно 36 степени. На сјеверу Француске и у земљама Бенелукса током викенда очекује се око 30 степени.
Топао ваздух затим ће се ширити према Њемачкој, Пољској и балтичким земљама. У западној, средишњој и сјеверној Њемачкој температуре би од недјеље до почетка сљедеће седмице могле достизати између 27 и 29 степени, а понегдје се приближити 30.
У Енглеској ће затопљење бити краће, уз температуре углавном између 25 и 28 степени. У Ирској и Шкотској биће знатно свјежије, с температурама углавном око 15 степени.
Док ће велики дио континента бити под утицајем топлог и сувог ваздуха, запад Ирске, Шкотску и југозапад Норвешке очекује веома влажан ваздух с Атлантика. До почетка октобра тамо би локално могло пасти више од 150 милиметара кише.
Прогнозе показују да би се топло раздобље могло наставити и почетком октобра. Тада би се подручје високог ваздушног притиска додатно проширило према сјеверу и истоку Европе, а највећа одступања од уобичајених температура могла би се појавити у Шведској и Финској.
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