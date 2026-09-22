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Данас је велики празник посвећен родитељима Богородице: Вјерује се да посебно штити породицу и дјецу

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22.09.2026 07:20

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Истражите богату иконографију и духовну атмосферу ентеријера православне цркве.
Фото: pexels/Elina Volkova

Православни вјерници и Српска православна црква данас обиљежавају празник Светих праведних родитеља Јоакима и Ане. Овај празник долази одмах након Мале Госпојине (Рођења Пресвете Богородице) и посвећен је родитељима Богородице, који се у народу поштују као заштитници породице, брака и дјеце.

Пошто овај датум обично поклапа и са јесењом равнодневницом, у народној традицији 22. септембар носи посебну симболику прелазног периода, мира и захвалности.

Народна вјеровања и обичаји на данашњи дан

Свети Јоаким и Ана сматрате се заштитницима свих оних који се боре за потомство, али и оних који желе да очувају мир и слогу под кровом свог дома.

Даривање и милостиња: Према народном вјеровању, на овај дан ваља даривати некога ко има мање од нас или помоћи породици у невољи. Вјерује се да се свака добра намјера и учињено добро дјело на празник Светих Јоакима и Ане враћају вишеструко кроз благостање у кући.

Опрез са ријечима и опраштање: У народном предању постоји строго правило да на овај празник не ваља улазити у сукобе, свађати се нити изговарати тешке ријечи, нарочито међу члановима породице. Ако сте са неким у завађи, сутрашњи дан је идеална прилика за изирење и опраштање.

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Молитва за дјецу и породицу: Празник је посебно значајан за парове који прижељкују дјецу. Вјерује се да искрена молитва упућена Светој Ани на овај дан доноси утјеху, наду и благослов за принову.

Дан када се дочекује јесен

Поред духовног значаја, 22. септембар у народу означава и прекретницу у природи. Од овог дана ноћи постају дуже од дана, а домаћини традиционално завршавају љетње радове и припремају дом за хладније дане.

Сматра се да на данашњи дан треба унијети мир у кућу, провјетрити све просторије и изрећи захвалност за све добро што је протекла година донијела. Ако сутра у дом унесете мало свјежег цвијећа или плодова јесени (попут јабука или кукураза), према вјеровању, тиме у кућу призивате изобиље током предстојеће зиме.

(телеграф)

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Српска православна црква

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