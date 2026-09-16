Logo

Одмах се помолите за здравље! Славимо великог светитеља

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 06:58

Коментари:

0
Одмах се помолите за здравље! Славимо великог светитеља
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог свештеномученика Антима.

Свети Антим родио се у граду Никомидији. Још у младим годинама он пројављиваше навике зрелог човјека и одликоваше се савршеном незлобивошћу. Растући тијелом он уједно растијаше и духом, наводи СПЦ.

Када је постао пунољетан, он све превазиђе врлинама. И у оним годинама људског живота, када страсти обично избијају у човјеку као кукољ у пшеници, Антим бијаше образац бестрашћа.

Због таквог врлинског живота Антим би удостојен свештеничког чина. Као свештеник он се свим срцем труђаше у богомисленој молитви и душекорисним подвизима, те ријечју и дјелом учаше све путу спасења.

Антим свети епископствоваше у Никомидији у вријеме љутог гоњења хришћана под опаким царевима Диоклецијаном и Максимијаном. Нарочито се у Никомидији проливаше крв хришћанска потоцима.

Једне године о Рождеству Христовом би спаљено у једном храму 20.000 мученика (в. 28. децембар). То се деси у вријеме Антимовог архијерејства. Но гоњење се с тим не оконча, него се продужи, и многи хришћани бјеху бачени у тамницу и чувани ту за муке и смрт.

Антим се удаљи у једно село, Оману, не да би утекао од смрти него да би одатле могао храбрити паству своју у подвигу мучеништва, да нико од страха не отпадне. Једно његово писмо хришћанима у тамници би ухваћено и предато цару Максимијану.

Цар посла 20 војника да нађу и доведу Антима. Сиједи и прозорљиви старац изађе у сусрет војницима, уведе их у дом и угости, па тек онда рече да је он Антим, кога они траже. Удивљени војници добротом Антимовом предлагаху му да се скрије, а они ће рећи цару да га нису могли наћи.

Али, Антим одговори да он не смије дозволити да се лажју преступа заповијест Божија и његов живот спасава, него пође са војницима. Уз пут сви војници повјероваше у Христа и биху крштени од Антима. Изведен пред цара, Антим би дуго и љуто мучен, и најзад сјекиром посјечен.

Прослави Господа и упокоји се у Господу почетком IV вијека.

(Информер)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

црквени календар

Православни календар

светац

православље

Коментари (0)

Прочитајте више

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Код држављанина БиХ пронађена већа количина забрањених стероида

5 ч

0
СНСД Подгадци Додик, Цвијановић, Минић

Република Српска

Додик: СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Српске

13 ч

7
Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље

Свијет

Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље

13 ч

0
Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

Регион

Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

13 ч

0

Више из рубрике

Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

Друштво

Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

13 ч

0
Град Мунци (Muncie)

Друштво

Американка добила 5.000 долара да се пресели у град за који никад није чула

14 ч

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Друштво

Колико нас снијега очекује ову зиму?

14 ч

0
Нове провокације у Босанском Петровцу: Срби повратници у страху због ратнохушкачких поклича и застава

Друштво

Нове провокације у Босанском Петровцу: Срби повратници у страху због ратнохушкачких поклича и застава

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

12

22

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

12

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

12

12

Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

12

09

ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима