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Нове провокације у Босанском Петровцу: Срби повратници у страху због ратнохушкачких поклича и застава

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15.09.2026 21:33

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Нове провокације у Босанском Петровцу: Срби повратници у страху због ратнохушкачких поклича и застава
Фото: Facebook

Срби повратници у Босанском Петровцу поново су изложени отвореним провокацијама, ратнохушкачким скандирањима и истицању ратних застава. Мјештани упозоравају да овакве манифестације дижу тензије, уносе страх међу српско становништво и директно нарушавају могућност мирног суживота на овим просторима.

Србима повратницима у Босанском Петровцу синоћ је поново онемогућен миран живот. Према свједочењима мјештана који су се јавили нашој редакцији, у центру ове општине забиљежене су провокације праћене скандирањем, громком музиком, вожњом квадова и истицањем симбола под којима су Срби током протеклог рата протјерани са својих вијековних огњишта.

Српски повратници истичу да се ове провокације учестало понашају управо у данима када се обиљежава 14. септембар дан када су 1995. године српски цивили и војници протјерани из Босанског Петровца, а многи од њих убијени, при чему се за судбину многих ни данас ништа не зна.

- Сваки пут када прослављају, користе прилику да провоцирају и дижу тензије. Срби су 14. септембра протјерани из Босанског Петровца, а они сваке године то славе уз урлање, гласну музику и парадирање кроз центар. Синоћ се овдје није могло живјети, хорор и страх су међу људима - наводе Срби повратници који су преживјели страдања 1995. године.

Понашање којим се застрашују малобројни српски повратници у Федерацији БиХ шаље јасну поруку да услови за нормалан и безбједан суживот још увек нису створени, док надлежни органи и даље изостављају адекватну реакцију на овакве инциденте.

(РТРС)

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Тагови :

provokacije

Босански Петровац

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