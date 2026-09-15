Трагедија: Младожења погинуо у саобраћајној несрећи на дан вјенчања

Аутор:АТВ редакција
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Трагична саобраћајна несрећа догодила се у суботу, 12. септембра, око 13.30 сати на југу Белгије, када је погинуо Жордан Кинард (29) који је тог дана требало да се вјенча.
Аутомобил се кретао улицом Жил Филип између села Осин и Рекоњ, у регији Либин, када је возач из за сада непознатих разлога изгубио контролу над возилом.
У аутомобилу је било неколико људи који су, према писању белгијских медија, кренули на вјенчање једног од путника.
Аутомобилом је управљао мушкарац који је требало да буде кум младожењи, али је истовремено био и брат његове будуће супруге. Према првим информацијама градоначелнице Либина Ан Лафут, возач је изгубио контролу над аутомобилом.
У несрећи није учествовало ниједно друго возило. Аутомобил је, како се наводи, био једино возило које је учествовало у удесу. На мјесто несреће одмах су упућени ватрогасци из Нешатоа и Либрамона.
Возач је преживио несрећу, али је повријеђен и пребачен у болницу.
Љекари, међутим, нису могли да помогну његовом сапутнику - младожењи, који је подлегао повредама. Информацију о смртоносној несрећи накнадно је потврдило и покрајинско тужилаштво Луксембурга.
Трагедија је још болнија због чињенице да је погинули мушкарац иза себе оставио двоје дјеце. Породица и најближи већ су чекали долазак сватова, док је све било спремно за вјенчање.
Према писању белгијског листа "Л'Авенир", пар је грађанско вјенчање имао прије око мјесец дана. У суботу је требало да услиједи и црквено вјенчање у цркви у Либрамону.
Умјесто прославе, породицу је затекла вијест о трагедији.
- Требало је да то буде њихов најљепши дан. Посебно мислим на двоје мале дјеце која су се лијепо обукла и нестрпљиво чекала вјенчање својих родитеља - рекла је локалним медијима градоначелница Либина Ан Лафут.
Градоначелница је одмах након несреће признала да ју је вијест дубоко погодила. За Л' Авенир је рекла да од тада није могла да престане да размишља о трагедији.
Околности под којима је возач изгубио контролу над аутомобилом за сада нису познате. Истрага би требало да утврди шта је претходило несрећи и због чега је возило скренуло са путање, преноси Аваз
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