Кина пооштрила правила уласка и изласка из земље

Аутор:АТВ редакција
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Кина је пооштрила правила уласка и изласка из земље како би осигурала безбједност и заштитила права путника који улазе у земљу или је напуштају, саопштио је Државни савјет.
"Циљ прописа је заштита легитимних права путника који улазе у земљу или је напуштају, као и заштиту државног суверенитета, безбједности и интереса развоја", наводи се у саопштењу Државног савјета.
Надлежни органи ће издавати упозорења о ризицима везаним за путовања у одређене земље. Кинеским држављанима који у иностранству почине прекршаје или прекрше прописе о контроли извоза може бити забрањен излазак из земље у трајању од шест мјесеци до три године.
Страним држављанима који дају лажне податке приликом подношења захтјева за визу или на граници може бити забрањен улазак у Кину у периоду од једне до пет година.
Уводи се обавезна регистрација за посреднике који се баве организовањем путовања. За незаконите активности предвиђене су новчане казне у распону од 750 до 7.500 долара, наводи РИА Новости, преноси Срна.
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