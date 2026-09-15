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Кина пооштрила правила уласка и изласка из земље

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15.09.2026 22:46

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Пекин, главни град Кине, један је од најзначајнијих политичких, културних и економских центара земље, познат по богатој историји, Забрањеном граду и Тргу Тјенанмен.
Фото: Pexel/Jimmy Liao

Кина је пооштрила правила уласка и изласка из земље како би осигурала безбједност и заштитила права путника који улазе у земљу или је напуштају, саопштио је Државни савјет.

"Циљ прописа је заштита легитимних права путника који улазе у земљу или је напуштају, као и заштиту државног суверенитета, безбједности и интереса развоја", наводи се у саопштењу Државног савјета.

Надлежни органи ће издавати упозорења о ризицима везаним за путовања у одређене земље. Кинеским држављанима који у иностранству почине прекршаје или прекрше прописе о контроли извоза може бити забрањен излазак из земље у трајању од шест мјесеци до три године.

Страним држављанима који дају лажне податке приликом подношења захтјева за визу или на граници може бити забрањен улазак у Кину у периоду од једне до пет година.

Уводи се обавезна регистрација за посреднике који се баве организовањем путовања. За незаконите активности предвиђене су новчане казне у распону од 750 до 7.500 долара, наводи РИА Новости, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кина

пекинг

безбједност

туристи

путници

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