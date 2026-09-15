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Хиљаде миграната остало у Сеути

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15.09.2026 21:52

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Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

Хиљаде миграната остало је у шпанском граду Сеути од почетка кризе крајем јула, изјавио је европски комесар за унутрашње послове и миграције Магнус Брунер.

"Хиљаде њих и даље борави у Сеути, укључујући више од 2.000 малољетника без пратње", навео је Брунер у саопштењу.

Крајем јула, готово 80.000 илегалних миграната прешло је из Марока у шпанску енклаву Сеуту на сјеверу Африке. То је готово исти број људи који живи у том граду површине 20 квадратних километара.

Мадрид је ангажовао војску како би помогао у одржавању безбједности у Сеути.

Према наводима власти, већина илегалних миграната се већ вратила у Мароко.

Шпански премијер Педро Санчез изјавио је данас да се посљедњих дана око 200 илегалних миграната дневно враћа из Сеуте у Мароко, подсјећа ТАСС.

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Тагови :

Сеута

Мигрантска криза у Сеути

Мигрантска криза Шпанија

Мигранти

Мароко

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