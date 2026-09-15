Хиљаде миграната остало у Сеути

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хиљаде миграната остало је у шпанском граду Сеути од почетка кризе крајем јула, изјавио је европски комесар за унутрашње послове и миграције Магнус Брунер.
"Хиљаде њих и даље борави у Сеути, укључујући више од 2.000 малољетника без пратње", навео је Брунер у саопштењу.
Крајем јула, готово 80.000 илегалних миграната прешло је из Марока у шпанску енклаву Сеуту на сјеверу Африке. То је готово исти број људи који живи у том граду површине 20 квадратних километара.
Мадрид је ангажовао војску како би помогао у одржавању безбједности у Сеути.
Према наводима власти, већина илегалних миграната се већ вратила у Мароко.
Шпански премијер Педро Санчез изјавио је данас да се посљедњих дана око 200 илегалних миграната дневно враћа из Сеуте у Мароко, подсјећа ТАСС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
32
22
30
22
21
22
14
22
12
Тренутно на програму