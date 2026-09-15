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Мерц одлучан да заврши мандат упркос паду рејтинга

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15.09.2026 18:33

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Мерц одлучан да заврши мандат упркос паду рејтинга
Фото: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио је да је одлучан да остане на функцији до истека четворогодишњег мандата, упркос паду рејтинга и све већем притиску послије недавног изборног пораза његове Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) у источној покрајини Саксонији-Анхалту где је екстремно десничарска Алтернатива за Немачку (АфД) однијела побједу.

"Изабран сам на четири године и желим да то вријеме искористим за рјешавање проблема", рекао је Мерц истакавши да коалиција на власти мора да докаже да је то могуће, преноси Дојче веле.

Мерц је рекао да намјерава да настави са спровођењем реформи заједно са коалиционим партнером ЦДУ-а, Социјалдемократском партијом Њемачке (СПД).

Истовремено, министар спољних послова Јохан Вадефул и баварски премијер Маркус Зедер поржали су јавно Мерца.

"Изабрани смо на пуни мандат парламента, испунићемо своју одговорност у овом парламенту и учинићемо то под овим канцеларом", рекао је Вадефул.

Баварски премијер Зедер, који је предсједавао сједници покрајинске владе, такође је позвао на "заједништво" и "снагу" у подршци канцелару.

"Био би то прави проблем ако би, усред свих компликација времена у којем живимо, са хибридним нападима на нашу демократију, Њемачка почела да посустаје", рекао је Зедер.

На националном нивоу, конзервативни ЦДУ и његова баварска сестринска странка, Хришћанско-социјална унија (ЦСУ), према анкетама имају подршку између 18 и 20 одсто бирача, што је знатно мање у односу на резултат који су оствариле на прошлогодишњим савезним изборима и значајно мање од подршке крајње десничарској Алтернативи за Њемачку (АфД).

Нова анкета института ИНСА показала је ове недеље да већина присталица ЦДУ-а, као и 78 одсто укупног бирачког тела, више не сматра да је Мерц права особа за место канцелара.

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Тагови :

Фридрих Мерц

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Њемачка

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