Мануел Нојер добио насљедника на голу Њемачке

Аутор:АТВ редакција
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Одласком Мануела Нојера у репрезентативну пензију, селектор Њемачке Јирген Клоп за чувара мреже изабрао је Марка тер Штегена.
Нови селектор лично је позвао голмана Ајакса и понудио му да буде први голман њемачке репрезентације.
Ова одлука је чиста потврда да се Тер Штегенов ризик исплатио. Након што су га отписали у Барселони, гдје је изгубио мјесто у тиму и на крају отишао на позајмицу, овај ветеран се у августу преселио у Ајакс, потписујући уговор до јуна 2027. године.
Клоп, који је преузео репрезентацију 15. аугуста након што се Јулијан Негелсман повукао послије болног испадања с Свјетског првенства против Парагваја, наслиједио је екипу у транзицији. Ипак, на голу се одлучио за искуство, ставивши Тер Штегена испред млађих опција попут Јонаса Урбига и Оливера Баумана.
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