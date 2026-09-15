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Мануел Нојер добио насљедника на голу Њемачке

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15.09.2026 19:28

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Мануел Нојер добио насљедника на голу Њемачке
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Одласком Мануела Нојера у репрезентативну пензију, селектор Њемачке Јирген Клоп за чувара мреже изабрао је Марка тер Штегена.

Нови селектор лично је позвао голмана Ајакса и понудио му да буде први голман њемачке репрезентације.

Ова одлука је чиста потврда да се Тер Штегенов ризик исплатио. Након што су га отписали у Барселони, гд‌је је изгубио мјесто у тиму и на крају отишао на позајмицу, овај ветеран се у августу преселио у Ајакс, потписујући уговор до јуна 2027. године.

Клоп, који је преузео репрезентацију 15. аугуста након што се Јулијан Негелсман повукао послије болног испадања с Свјетског првенства против Парагваја, наслиједио је екипу у транзицији. Ипак, на голу се одлучио за искуство, ставивши Тер Штегена испред млађих опција попут Јонаса Урбига и Оливера Баумана.

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Тагови :

Њемачка

Мануел Нојер

Mark Andre ter Stegen

Јирген Клоп

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