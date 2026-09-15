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Роналдо тражи доживотну казну због морбидних скандирања о Жоти

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15.09.2026 16:09

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Роналдо тражи доживотну казну због морбидних скандирања о Жоти
Фото: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Фудбалски савез Саудијске Арабије и тамошња Про лига оштро су реаговале на морбидне повике са трибина и покренуле истрагу против одговорних за ужасне повике дијела навијача.

Током утакмице Ал-Тавун - Ал-Хилал у Саудијској Арабији, дио навијача Ал-Тавуна је провоцирао португалског репрезентативца Рубена Невеса скандирајући "Жота, Жота, Жота", алудирајући на његовог покојног блиског пријатеља и бившег саиграча Диога Жоту, који је погинуо у саобраћајној несрећи 2025. године заједно са братом Андреом Силвом.

Невес је на трибине реаговао веома емотивно – показивао је према небу и потом иронично аплаудирао навијачима, да би послије утакмице рекао:

"Само се надам да неће послије овога отићи да се моле", било је све што је Невеш имао на каже на ово заиста морбидно скандирање.

Оно што је још важније: случај није остао само на реакцијама на друштвеним мрежама. Ал-Хилал је поднио званичну жалбу, Ал-Тавун је обећао сарадњу, а саудијски фудбалски савез и Лига су осудили понашање и најавили истрагу.

Ни Кристијано Роналдо није остао равнодушан на грозно понашање дијела навијача већ је јавно затражио да се одговорни навијачи доживотно избаце са стадиона, уз поруку да такво понашање прелази границе фудбала.

У међувремену, покренута је и званична истрага.

Осим тога што су ФС Саудијске Арабије и Саудијска Про Лига заједнички осудили понашање навијача, навели су да су надлежни органи идентификовали спорно понашање и да ће предузети мере према важећим дисциплинским правилима.

Саопштено је да ће резултат истраге бити објављен након завршетка процеса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Диого Жота

Кристијано Роналдо

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