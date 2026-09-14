Спалети: Боли пораз од Сасуола

Аутор:АТВ редакција
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Тренер фудбалера Јувентуса Лучано Спалети преузео је одговорност за пораз од Сасуола, али је истакао да торински клуб није заслужио да изгуби у четвртом колу Серије А.
Тренер фудбалера Јувентуса Лучано Спалети преузео је одговорност за пораз од Сасуола, али је истакао да торински клуб није заслужио да изгуби у четвртом колу Серије А.
Фудбалери Сасуола савладали су у недјељу увече на свом терену екипу Јувентуса резултатом 3:2. Побједу Сасуолу донио је црногорски фудбалер Василије Аџић у 90+4. минуту.
"Ја сам био тај који их је гурао да иду по побједу док је резултат био неријешен. Можда су играчи то схватили превише буквално. Пораз боли још више, јер је екипа на крају могла да побиједи и заслужила је да преокрене утакмицу, али јасно је да смо изгубили равнотежу, а то не сме да нам се догађа. Помало смо 'изгубили главу', осам играча отишло је да нападне једну лопту", изјавио је Спалети.
Он је истакао да је Јувентус пропустио велики број шанси.
"Имали смо прилике да раније поведемо 3:2, а играчи су осјећали да могу да побиједе. Морамо да задржимо ту позитивну намјеру да желимо побједу по сваку цијену. Мислим да смо створили ситуације да потпуно преокренемо утакмицу и освојимо сва три бода. Али били смо већ пред крај утакмице и били смо превише неуравнотежени. То што смо оставили толики празан простор је наша одговорност, иако све произлази из жеље да побиједимо", објаснио је Спалети.
Он није био задовољан ни начином на који се његова екипа бранила током већег дијела меча.
"Нисмо били довољно агресивни када смо излазили да освојимо лопту. Када то радите, морате да останете високо, умјесто да бјежите уназад и покушавате да покријете простор иза себе. Да, остављали смо простор и за то сносимо одговорност. То је нешто што дефинитивно морамо да поправимо", нагласио је Спалети.
Тренер Јувентуса је говорио и о нападачу торинског клуба Рандалу Коло Муанију.
"Морамо више да играмо преко Коло Муанија. Када противник игра човјека на човјека и направи гужву у средини, онда би требало да одиграте лопту на нападача, пустите га да је задржи и потом му пружите подршку. Ми смо то урадили само неколико пута. Истина је и да у неким ситуацијама он мора да буде одлучнији", истакао је Спалети.
Јувентус се налази на осмом мјесту на табели Серије А са седам бодова.
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