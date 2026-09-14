Покрета "Ми - снага народа" не зна гдје је Бранимир Несторовић: 7 дана се не јавља

Аутор:АТВ редакција
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Велика се бура данас дигла - чланови Покрета "Ми - снага народа" објавили су да већ седам дана не знају гдје је Бранимир Несторовић
Наиме, дио Предсједништва покрета су овим поводом организовали хитну конференцију за штампу, на којој су саопштили како их је Несторовић потпуно изигнорисао.
"Не можемо да нађемо нигдје професора Несторовића, не јавља нам се већ седам дана, од задњег састанка предсједништва странке, од прошлог уторка", рекао је Борислав Антонијевић.
Одмах након ове вести, на друштвеним мрежама појавио се снимак који решава мистерију нестанка др Бранимира Несторовића.
Nestao Nestorović pic.twitter.com/I0BbWJYz2s— dedalaki (@dedalaki1) September 14, 2026
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