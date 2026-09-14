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Покрета "Ми - снага народа" не зна гдје је Бранимир Несторовић: 7 дана се не јавља

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14.09.2026 18:47

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Покрета "Ми - снага народа" не зна гдје је Бранимир Несторовић: 7 дана се не јавља

Велика се бура данас дигла - чланови Покрета "Ми - снага народа" објавили су да већ седам дана не знају гдје је Бранимир Несторовић

Наиме, дио Предсједништва покрета су овим поводом организовали хитну конференцију за штампу, на којој су саопштили како их је Несторовић потпуно изигнорисао.

"Не можемо да нађемо нигдје професора Несторовића, не јавља нам се већ седам дана, од задњег састанка предсједништва странке, од прошлог уторка", рекао је Борислав Антонијевић.

Одмах након ове вести, на друштвеним мрежама појавио се снимак који решава мистерију нестанка др Бранимира Несторовића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Branimir Nestorović

Нестанак

Србија

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