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Душан В. Урошевић: Морамо чешће да волимо своју отаџбину

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14.09.2026 19:18

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умјетнички директор и диригент Симфонијског оркестра Народног позоришта Републике Српске
Фото: ATV

Умјетнички директор и диригент Симфонијског оркестра Народног позоришта Републике Српске, Душан В. Урошевић поручио је да је јако важно да чешће волимо своју отаџбину и да се чешће сјетимо ко смо и шта смо.

"То је јако важно, прије свега културолошки, прије свега кроз овакве празнике ми можда некад и заборављени идентитет почињемо мало више да његујемо, морамо чешће да се сјетимо ко смо и шта смо, морамо чешће да волимо своју отаџбину, морамо чешће да размишљамо шта то ми као појединац можемо да урадимо за њу", рекао је за АТВ Урошевић, те додао:

"Оно што ја некако волим код овог народа, овдје у Бањалуци, у Крајини јесте та мисаона разборитост, много је све врло јасно речено и борба је стална, нема везе о чему се ради, народ је некако борбен", поручио је Урошевић.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије. Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Душан В. Урошевић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Република Српска

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