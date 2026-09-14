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Минић: Српско јединство треба да нас чини јачим и бољим

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14.09.2026 19:03

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да Србе јединство треба чинити јачим и бољим.

Минић је новинарима рекао да му је велика част што је заједно са њим у Бањалуци данас, уочи Дана српског јединства, слободе и националне заставе, премијер Србије Ђуро Мацут, те гости, министри и остали грађани Србије.

"Ово није само један дан у календару, ово баштинимо све вријеме. Српско јединство треба да нас чини јачим и бољим", поручио је Минић.

Он је оцијенио је да је сарадња Републике Српске са Србијом све боља, поготово у посљедње вријеме.

"Ово су велике ствари које су предсједници организовали. Наше јединство се проширило и на културну и сваку другу сарадњу. На основу ове сарадње треба да будемо и већи и јачи", нагласио је Минић, преноси Срна

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Србија

Влада Републике Српске

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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