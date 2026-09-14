Минић: Српско јединство треба да нас чини јачим и бољим

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да Србе јединство треба чинити јачим и бољим.
Минић је новинарима рекао да му је велика част што је заједно са њим у Бањалуци данас, уочи Дана српског јединства, слободе и националне заставе, премијер Србије Ђуро Мацут, те гости, министри и остали грађани Србије.
"Ово није само један дан у календару, ово баштинимо све вријеме. Српско јединство треба да нас чини јачим и бољим", поручио је Минић.
Велико је задовољство дочекати премијера Србије у Бањалуци на Дан српског јединства, слободе и националне заставе.— Саво Минић (@minic_savo) September 14, 2026
Исти народ, иста тробојка и иста љубав према слободи повезују нас ријеком Дрином. pic.twitter.com/UWYYB464hh
Он је оцијенио је да је сарадња Републике Српске са Србијом све боља, поготово у посљедње вријеме.
"Ово су велике ствари које су предсједници организовали. Наше јединство се проширило и на културну и сваку другу сарадњу. На основу ове сарадње треба да будемо и већи и јачи", нагласио је Минић, преноси Срна
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