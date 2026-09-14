Мацут: Јединство српског народа увијек присутно

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је данас у Бањалуци да је јединство српског народа увијек присутно и да Србија и Република Српска сарађују интензивно у свим областима.
"Окупили смо се данас у Бањалуци да прославимо Дан српског јединства, слободе и националне заставе. То је велики празник српског народа који славимо због наше братске повезаности и у сваком другом погледу. Овај простор дели река, али је народ са једном душом", рекао је Мацут на конференцији за новинаре након састанка са премијером Српске Савом Минићем.
Република Српска
Минић и Мацут у Бањалуци: Састанак уочи обиљежавања Дана српског јединства
Он је поновио да Србија поштује Дејтонски мировни споразум.
"Желимо да сарађујемо са свима у региону, што јесте величина српског бића. Разговарали смо о плановима и о ономе што нас повезује у привреди, инфраструктури, образовању, науци и свему што се односи на наше односе", додао је Мацут.
Он каже да ће на наредној сједници влада Србије и Српске бити прилика да се конкретније разговара о додатним модалитетима сарадње, преноси Срна
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