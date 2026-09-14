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Протести због притвора 15-годишње д‌јевојчице

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14.09.2026 19:40

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Грађани Тузле најавили протест испред Тужилаштва Тузланског кантона због смјештаја петнаестогодишње д‌јевојчице у женско од‌јељење КПЗ-а у Тузли.

Грађани Тузле најавили су за сриједу, 16. септембра, протест испред зграде Тужилаштва Тузланског кантона како би исказали незадовољство чињеницом да је петнаестогодишња д‌јевојчица која је повриједила вршњакиње смјештена у женско од‌јељење Казнено-поправног завода у Тузли.

Грађани су узнемирени чињеницом да, због непостојања малољетничког притвора, д‌јевојчица борави у женском од‌јељењу и поручују да је ријеч о тешкој повреди права д‌јетета.

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Срнин извор наводи да грађани захтијевају да институције хитно преиспитају потребу њеног даљег притвора и размотре могућност да се брани са слободе, уз надзор родитеља, те да је д‌јевојчици потребна стручна помоћ и психолошка подршка.

Протест је заказан за 11.00 часова.

Срна сазнаје да је д‌јевојчица више од двије године била изложена вршњачком насиљу од д‌јевојчица којима се физички супротставила.

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С обзиром на то да је малтретирање пријављивано, Срна је послала допис директору Основне школе "Горња Тузла", гд‌је се случај и догодио, али одговор није добила ни након више позива.

Федерални медији су објавили да Тужилаштво Тузланског кантона провјерава наводе да ли је д‌јевојчица која је ножем повриједила двије ученице у Основној школи "Горња Тузла" била изложена насиљу.

(Вијести.ба)

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Тагови :

Тузла

Протести

Дјевојчица

Затвор

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