Коментари:0
Грађани Тузле најавили протест испред Тужилаштва Тузланског кантона због смјештаја петнаестогодишње дјевојчице у женско одјељење КПЗ-а у Тузли.
Грађани Тузле најавили су за сриједу, 16. септембра, протест испред зграде Тужилаштва Тузланског кантона како би исказали незадовољство чињеницом да је петнаестогодишња дјевојчица која је повриједила вршњакиње смјештена у женско одјељење Казнено-поправног завода у Тузли.
Грађани су узнемирени чињеницом да, због непостојања малољетничког притвора, дјевојчица борави у женском одјељењу и поручују да је ријеч о тешкој повреди права дјетета.
Хроника
Нове тврдње о случају из Тузле: "Говорили су јој да је четникуша и невјерница"
Срнин извор наводи да грађани захтијевају да институције хитно преиспитају потребу њеног даљег притвора и размотре могућност да се брани са слободе, уз надзор родитеља, те да је дјевојчици потребна стручна помоћ и психолошка подршка.
Протест је заказан за 11.00 часова.
Срна сазнаје да је дјевојчица више од двије године била изложена вршњачком насиљу од дјевојчица којима се физички супротставила.
Хроника
Мајке избодених ученица из Тузле: "Плачу, не спавају, имају трауме"
С обзиром на то да је малтретирање пријављивано, Срна је послала допис директору Основне школе "Горња Тузла", гдје се случај и догодио, али одговор није добила ни након више позива.
Федерални медији су објавили да Тужилаштво Тузланског кантона провјерава наводе да ли је дјевојчица која је ножем повриједила двије ученице у Основној школи "Горња Тузла" била изложена насиљу.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
33
20
29
20
20
20
03
Тренутно на програму