Држављанин БиХ преживио хорор на Брачу: "Устима сам гасио жар који је пао беби на главу"

Аутор:АТВ редакција
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Драматична ноћ остала је иза ватрогасаца, становника и бројних туриста који су се у суботу затекли на Брачу у Хрватској.
Пожар, који је брзо ширио снажан вјетар, захватио је хотелски комплекс у ували Осибова, у којем је у том тренутку било око 450 људи.
Осим бродова Лучке капетаније, људе су према Милни евакуирали полицијски и војни чамци, пловила HGSS-a, тегљачи Бродоспаса, туристички бродови, али и бројна приватна пловила.
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Драматичне тренутке евакуације и спашавања испричао је и туриста из Босне и Херцеговине.
"Хвала Богу, беба је жива и здрава, као и супруга. Догодила ми се сцена да је жар пао беби на главу. Коса је почела горјети. На стијени крај мора, напријед су валови, иза је ватра. И како сам чувао дијете, дословно сам устима гасио ватру на глави. Значи, сцене из хорор филмова", испричао је држављанин БиХ који је представљен као Адем.
"И данас сам ступио у контакт с ресортом да ме пребаце овдје. Хвала Богу, није ми аутомобил изгорио, наш смјештај није изгорио. Све ствари су ту и данас се враћамо кући", додао је за Дневник.хр.
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Најважније је, каже, да нико није повријеђен. Посебно је захвалан ватрогасцима који су учествовали у акцији спашавања.
"Беба је добро, скроз. Синоћ је кашљала, међутим данас је све у реду, насмијана, све супер, тако да се завршило како треба. Баш сам се срео с ватрогасцем с којим сам синоћ причао када сам ишао према паркингу. Он ме препознао, а ја сам му рекао да не могу вјеровати да су успјели ово одрадити. Дословно јунаци из филмова, невјероватно", рекао је Адем.
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