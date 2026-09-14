Пожар на Брачу гаси 235 ватрогасаца са 68 возила

Аутор:АТВ редакција
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Током ноћи стање пожара на Брачу, који је избио 10. септембра, је повољније него ранијих вечери. Нема већих пламенова нити издимљавања, а ондје гдје се појаве мањег су обима и ватрогасци одмах реагују и спречавају њихова ширења, јавиле су ватрогасне службе у раним јутарњим сатима у понедјељак.
"На терену је цијелу ноћ 235 ватрогасаца и 68 возила, они брзо реагују на појаву пламена или издимљавања која су вечерас мањег обима него ранијих вечери тако да је ситуација повољнија него ранијих ноћи," рекли су Хини у Ватрогасном оперативном центру Брача.
Додали су како је угашен пожар који је у недјељу у послијеподневним сатима букнуо у Болу на Брачу.
Ватрогасни командант Сплитско-далматинске жупаније Иван Ковачевић вјерује како би идућих дана могло доћи до смиривања овог пожара ако не би било вјетра.
"Пожар је на Брачу захватио огромно подручје, а процјењује се да му је дужина између 35 и 40 километара," рекао је Ковачевић Хини. Према процјенама ватрогасаца до сада је опожарено више од 4.000 хектара шуме, ниског раслиња и макије.
Увала Дубока код Милне на Брачу, гдје се у суботу навече водила тешка битка с ватреном стихијом, јуче је изгледала сабласно. Мјештани кажу да ће дуго памтити призоре опожареног подручја које је уништило зеленило.
О борби с пожаром РТЛ је разговарао с Николом Мартинићем Драганом, ватрогасним командантом ДВД-а Супетар.
"Било је поприлично апокалиптично, ватра је у самом почетку била бржа од нас. Ватра је окружила све објекте пред нама прије него што смо успјели доћи до њих. То нам је створило огроман притисак јер смо морали ићи кроз саму ватру до људи како бисмо их извукли. Притом нисмо ни знали има ли кога унутра. Вјерујем да је и њима било апокалиптично, јер је било и нама", присјетио се.
Истакнуо је да су дословно бранили кућу по кућу.
"Тактика је била обранити једну кућу, провјерити је ли ко унутра, па прећи на сљедећу. Тако смо радили док нисмо дошли до краја", рекао је.
Посебно драматично било је у једном ресорту, гдје је у једном тренутку у хотелу било заробљено 200 људи.
"Ресорт нам је био приоритет јер су нам људи најважнији, а ондје се налазио највећи број особа на једној микролокацији. Одмах смо се упутили тамо. Затекли смо пун хотел и био је велики изазов извући људе. Ватра нас је већ окружила и нисмо их могли једноставно евакуисати на сигурно. Једина могућност била је смјестити их у чврсту грађевину, добро је затворити због дима и онда бранити објекат док су они унутра", објаснио је ватрогасни командант.
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