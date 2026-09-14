Logo

Меркур се смањује много више него што се мислило: Научници открили "боре"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 08:16

Коментари:

0
Планета Меркур
Фото: pexels/Zelch Csaba

Меркур се хлади и скупља милијардама година, али нова анализа показује да је најмања планета Сунчевог система могла да се смањи знатно више него што су научници досад процјењивали.

Ранија истраживања указивала су на смањење радијуса од око 11 километара, док нова студија сугерише да би оно могло износити чак 23 километра.

Трагови тог процеса видљиви су на самој површини Меркура. Како се унутрашњост планете хлади и скупља, њена кора мора да се прилагоди мањој запремини, због чега настају карактеристични гребени и литице.

Управо су те структуре један од главних начина на који научници покушавају да реконструишу шта се током милијарди година догађало у унутрашњости планете.

"Боре" откривају колико се Меркур смањио

Проблем је у томе што нису сви трагови скупљања једнако лако уочљиви.

Нова студија узела је у обзир храпавост Меркурове површине, укључујући терен измијењен бројним ударима метеорита и настанком кратера током милијарди година.

Јаков Јозиновић

Сцена

Огласио се Јозиновић, послао јасну поруку: Ово је мој одговор на све

Истраживачи су закључили да таква подручја могу прикрити дио структура насталих скупљањем планете. Када су тај ефекат укључили у прорачуне, добили су процјену према којој је контракција Меркура могла бити између 10 и 30 одсто већа него што се раније претпостављало.

То мијења и процјене укупног смањења планете.

Пол Бирн са Универзитета Вашингтон у Сент Луису представио је 2013. године резултате према којима се радијус Меркура смањио за приближно 11 километара. Нова анализа показује да би стварна вриједност могла достићи око 23 километра.

Ни та процјена, међутим, не мора бити коначна јер подаци о Меркуровој површини још нису потпуни.

Меркур је тешко истраживати

Један од разлога због којих о Меркуру знамо мање него о неким другим планетама јесте његов положај непосредно уз Сунце.

Слање свемирске летјелице до Меркура технички је веома захтјевно, а интензивна Сунчева свјетлост отежава његово посматрање са Земље.

До сада ниједна летјелица није слетјела на његову површину, па научници унутрашњу структуру и геолошку прошлост планете морају да проучавају углавном посредно.

Ајвар

Савјети

Најједноставнији рецепт за домаћи ајвар: Нема љуштења паприка

Због тога чак и детаљи на површини могу открити важне информације о процесима дубоко испод коре.

Шта се догађало у унутрашњости планете?

Ако се потврди да се Меркур смањио знатно више него што се досад вјеровало, научници ће морати додатно да размотре моделе његовог хлађења и развоја.

Гаку Нишијама из Њемачког аерокосмичког центра каже да нове процјене радијалне контракције могу указивати на другачији сценарио термалне еволуције Меркура.

"Какве би онда посљедице по еволуцију Меркура биле када се употријеби ова нова процјена? То је сљедеће питање којим треба да се бавимо", рекао је Нишијама.

Резултати би могли бити значајни и за проучавање других стјеновитих тијела у Сунчевом систему.

Бирн сматра да би сличне методе требало примијенити на Мјесец и Марс како би се утврдило да ли је и код њих храпавост површине довела до потцјењивања размјера скупљања, преноси Телеграф.

Истраживање је објављено у часопису Geophysical Research Letters, а о резултатима је писао Scientific American.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

планета

Меркур

научници

Коментари (0)

Више из рубрике

Да ли вас неко тајно снима? Овај алат то може да открије за само 5 секунди

Наука и технологија

Да ли вас неко тајно снима? Овај алат то може да открије за само 5 секунди

1 д

0
Апенни у Италији.

Наука и технологија

Земљина кора испод комшилука се 'откопчава': Научници открили чудан процес

2 д

0
Конференција "Савремени материјали" окупила стручњаке из 14 земаља

Наука и технологија

Конференција "Савремени материјали" окупила стручњаке из 14 земаља

3 д

0
Опен АИ

Наука и технологија

Водећа компанија за развој АИ спремна да успори? Забринути због ризика, оптужени да се "коцкају са животима"

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

31

Хрвати масовно купују гробна мјеста, разграбили их за дан: Упола су јефтинији

11

25

Минић: Под истом тробојком Српска и Србија стоје заједно и поносно

11

21

Тешка несрећа у Градишци, ударен пјешак

11

13

Мушкарац тешко повријеђен у новом нападу ајкуле, плажа затворена

11

13

Због посљедица пожара обустављен жељезнички путнички саобраћај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима