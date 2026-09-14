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Урушио се кров у стану: Има повријеђених

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14.09.2026 09:01

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Једно лице повријеђено је у урушавању крова стана у Пирану, након чега је објекат запечаћен јер је утврђено да је неуслован за становање.

Руководилац интервенције из Ватрогасне јединице Копар Петер Оцепек рекао је да су јуче добили дојаву да је једно лице заробљено у рушевинама, преносе словеначки медији.

Према његовим ријечима, када су стигли на лице мјеста, брат је већ извукао брата испод рушевина, након чега су их евакуисали, заједно са њиховим оцем.

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Оцепек је додао да су власницима који живе на спрату испод забранили да ту бораве док не стигне грађевинска инспекција и наложи даље мјере.

Укупно је из објекат евакуисано пет лица.

(Срна)

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Тагови :

Словенија

незгода

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