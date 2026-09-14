Стиже први снијег, и то веома брзо?

Аутор:АТВ редакција
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Послије дугог периода правог љетног времена, Србију наредних дана очекује промјењивија временска слика.
Јутра ће бити осјетно свежија, док ће се дневне температуре углавном задржавати у оквирима просечних вриједности за ово доба године.
Република Српска
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Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), жива у термометру у већини мјеста током дана кретаће се између 23 и 29 степени, док ће повремено бити услова за кишу, пљускове и грмљавину.
Према најави РХМЗ, данас стиже пролазно наоблачење које ће ујутру и пре подне захватити Војводину, западну и југозападну Србију, а током дана прошириће се и на остале крајеве земље.
Киша и краткотрајни пљускови очекују се углавном у Војводини и југозападној Србији, док ће се увече и током ноћи падавинска зона проширити на западне и централне крајеве. Дуваће слаб до умјерен сјеверозападни вјетар. Јутро ће бити свјеже, са минималном температуром од седам до 14 степени, док ће највиша дневна температура бити између 22 и 27 степени.
И наредни дани ће донијети углавном свјежа јутра, али без већег пада дневних температура.
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"Наредних дана јутра свјежа, док ће дневна температура бити у оквиру просјечних вриједности за овај период године, у већини мјеста од 23 до 29 степени Целзијусових", наводи РХМЗ.
Током дана очекује се промјењиво вријеме са смјеном облака и сунчаних интервала, док ће у већини дана бити суво. Ипак, потпуно стабилно вријеме неће потрајати.
Према прогнози РХМЗ, сутра прије подне и средином дана понегдје се очекује краткотрајна киша, а затим још једна промјена времена стиже крајем седмице.
У петак и суботу очекује се пролазно наоблачење, праћено кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
Иван Ристић, који се бави метеорологијом, на свом Фејсбук профилу је најавио још јаче захлађење у трећој декади септембра.
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"Први наговјештаји још јачег захлађења у трећој декади септембра негдје око самог почетка јесени 23. септембра, на мапама се види и први снијег на Копаонику и Голији", написао је Ристић и најавио да нас наредних дана очекује смјена ране јесени и позног љета и да ће тачне термине на вријеме објавити.
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