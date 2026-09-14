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Додик: Трамп не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе

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14.09.2026 09:50

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник Америке Доналд Трамп је у Даблину још једном доказао да велики државници мијењају свијет храброшћу да разумију друге, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Он не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе, своје право на сувереност и слободу. Његов став да спајање Сјеверне Ирске и Ирске представља најприроднији потез свих времена је визионарски и у складу с политиком права народа на самоопредjељење", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Упитао је ако се њемачки народ ујединио, зашто то право не би имали и други народи?

"Такође, данашњи састанак лидера Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске у Кардифу, на коме ће потписати споразум чији је циљ успостављање независности од Велике Британије, говори да се ближи крај ери доминације и колонизације. На простору Балкана политика Лондона je донијела много зла и несреће. Подстицали су подjеле, сиjали мржњу и нетрпељивост, дијелили лекције, а кршили све принципе. Лондон више није глобална сила, а то ме посебно радује", додаје Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Милорад Додик

Сједињене Америчке Државе

Република Српска

Коментари (7)

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