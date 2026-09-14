Додик: Трамп не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Америке Доналд Трамп је у Даблину још једном доказао да велики државници мијењају свијет храброшћу да разумију друге, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Он не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе, своје право на сувереност и слободу. Његов став да спајање Сјеверне Ирске и Ирске представља најприроднији потез свих времена је визионарски и у складу с политиком права народа на самоопредjељење", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Упитао је ако се њемачки народ ујединио, зашто то право не би имали и други народи?
Предсједник Трамп @realDonaldTrump је у Даблину још једном доказао да велики државници мијењају свијет храброшћу да разумију друге.
Он не дијели народе - он их охрабрује да вјерују у себе, своје право на сувереност и слободу.
Његов став да спајање Сјеверне Ирске и Ирске представља најприроднији потез свих времена је визионарски и у складу с политиком права народа на самоопредjељење.
Ако се њемачки народ ујединио, зашто то право не би имали и други народи?
Такође, данашњи састанак лидера Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске у Кардифу, на коме ће потписати споразум чији је циљ успостављање независности од Велике Британије, говори да се ближи крај ери доминације и колонизације.
На простору Балкана политика Лондона je донијела много зла и несреће.
Подстицали су подjеле, сиjали мржњу и нетрпељивост, дијелили лекције, а кршили све принципе.
Лондон више није глобална сила, а то ме посебно радује.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026
"Такође, данашњи састанак лидера Шкотске, Велса и Сјеверне Ирске у Кардифу, на коме ће потписати споразум чији је циљ успостављање независности од Велике Британије, говори да се ближи крај ери доминације и колонизације. На простору Балкана политика Лондона je донијела много зла и несреће. Подстицали су подjеле, сиjали мржњу и нетрпељивост, дијелили лекције, а кршили све принципе. Лондон више није глобална сила, а то ме посебно радује", додаје Додик.
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