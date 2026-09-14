Додик: Дрина никада није била граница једног народа, Србија и Српска дишу као једно

Аутор:АТВ редакција
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Петнаести септембар није само Дан заставе, то је дан када показујемо да су све границе које су други цртали међу Србима слабије од онога што нас вијековима спаја, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Дрина никада није била граница једног народа, исте вјере, језика, историје и памћења. Данас Србија и Република Српска дишу и живе као једно, а велика заслуга за то припада Александру Вучићу, који је разумио да се административне границе поштују, али да не морају бити зидови међу Србима", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Наводи да постоји нешто хиљаду година старије и снажније од свих ограда које су нам постављали - наша припадност једном и недjељивом српском идентитету.
Петнаести септембар није само Дан заставе. То је дан када показујемо да су све границе које су други цртали међу Србима слабије од онога што нас вијековима спаја.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026
Дрина никада није била граница једног народа, исте вјере, језика, историје и памћења.
Данас Србија и Република… pic.twitter.com/XW6b9fA3Sd
"А њен најљепши симбол је српска тробојка. Живјела Србија! Живјела Република Српска", додао је Додик.
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