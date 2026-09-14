"АИ неће уништити човјечанство, али је велика штета могућа"

Аутор:АТВ редакција
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Није вјероватно да ће вјештачка интелигенција уништити човјечанство, али је могућа велика штета, изјавио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
Он је коментарисао спекулације креатора вјештачке интелигенције о "жаљењу због убрзаности човјечанства" и упозорења да је вјештачка интелигенција опасна, непредвидива и да се развија пребрзо и према законима које људи не разумију у потпуности.
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- Креатори разних врста генеративне вјештачке интелигенције нису искрени. Нисмо ви или ја, нити хомо сапијенс у цијелости, оно за шта они брину. Нису они уплашени да ће вјештачка интелигенција, неометана и опијена својом моћи, уништити човјечанство. Такав исход није баш толико вјероватан - нагласио је Медведев.
Према његовим ријечима, много реалнији је сценарио у којем ће већу штету нанијети софтвер који користи напредну вјештачку интелигенцију за управљање великим производним погоном или транстпортним чвориштем, пренио је ТАСС.
- Онда ће неко кренути на те креаторе како би их оптужио у мултимилијардерској парници или им једноставно разбити њихове људске главе - упозорио је Медведев.
Он је поставио питање колико су ти страхови реални, нарочито ако се узме у обзир да многи "паметњаковићи" то говоре већ дуже вријеме.
- Одговор је једноставан: реални су. Успут, ја сам лично писао о томе у недавном чланку за магазин "Експерт", -напоменуо је Медведев.
Он је изразио увјерење да је најочигледније рјешење да се земље у принципу усагласе у вези са општим принципима регулатива вјештачке интелигенције.
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- То би нам дало барем неку шансу да развој вјештачке интелигенције држимо под контролом, али се то неће десити, због корпоративне похлепе и незасите људске страсти - сматра Медведев.
Он је нагласио да је једина нада човјечанства да се "баци у милост и немилост" побједнику и рачуна на хуманост коју би вјештачка интелигенција, "наше чудо од дјетета створеног људском руком", могла да покаже.
- Она још нема емоције, али не знамо каква ће бити та велика суперинтелигенција. Надајмо се да ће поштедити своје родитеље - закључио је Медведев.
(Срна)
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