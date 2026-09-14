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"АИ неће уништити човјечанство, али је велика штета могућа"

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14.09.2026 10:02

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Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука
Фото: pexels/Google DeepMind

Није вјероватно да ће вјештачка интелигенција уништити човјечанство, али је могућа велика штета, изјавио је замјеник секретара Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

Он је коментарисао спекулације креатора вјештачке интелигенције о "жаљењу због убрзаности човјечанства" и упозорења да је вјештачка интелигенција опасна, непредвидива и да се развија пребрзо и према законима које људи не разумију у потпуности.

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- Креатори разних врста генеративне вјештачке интелигенције нису искрени. Нисмо ви или ја, нити хомо сапијенс у цијелости, оно за шта они брину. Нису они уплашени да ће вјештачка интелигенција, неометана и опијена својом моћи, уништити човјечанство. Такав исход није баш толико вјероватан - нагласио је Медведев.

Према његовим ријечима, много реалнији је сценарио у којем ће већу штету нанијети софтвер који користи напредну вјештачку интелигенцију за управљање великим производним погоном или транстпортним чвориштем, пренио је ТАСС.

- Онда ће неко кренути на те креаторе како би их оптужио у мултимилијардерској парници или им једноставно разбити њихове људске главе - упозорио је Медведев.

Он је поставио питање колико су ти страхови реални, нарочито ако се узме у обзир да многи "паметњаковићи" то говоре већ дуже вријеме.

- Одговор је једноставан: реални су. Успут, ја сам лично писао о томе у недавном чланку за магазин "Експерт", -напоменуо је Медведев.

Он је изразио увјерење да је најочигледније рјешење да се земље у принципу усагласе у вези са општим принципима регулатива вјештачке интелигенције.

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- То би нам дало барем неку шансу да развој вјештачке интелигенције држимо под контролом, али се то неће десити, због корпоративне похлепе и незасите људске страсти - сматра Медведев.

Он је нагласио да је једина нада човјечанства да се "баци у милост и немилост" побједнику и рачуна на хуманост коју би вјештачка интелигенција, "наше чудо од дјетета створеног људском руком", могла да покаже.

- Она још нема емоције, али не знамо каква ће бити та велика суперинтелигенција. Надајмо се да ће поштедити своје родитеље - закључио је Медведев.

(Срна)

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

Русија

Дмитриј Медведев

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